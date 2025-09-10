szeptember 10., szerda

Tisztaság és gondoskodás ajándékba – gábor cigányok segítették az iváni óvodát

Az adományozás sokszor nem a nagy dolgokról szól, hanem a mindennapok apró, de annál fontosabb szükségleteiről. Ezt bizonyítja a legutóbbi kezdeményezés is, amelynek köszönhetően az Iváni Napközi Óvoda tisztítószereket és higiéniai eszközöket kapott az apátfalvi gábor cigányoknak köszönhetően.

Varga Henrietta

A támogatás gondolata Burcsa Istvántól, az apátvalvi gábor cigányok elnökétől indult, aki korábban már több oktatási intézményt is megkeresett tisztítószer adományaival Csongrád-Csanád megyében. Ezúttal azonban egy soproni ismeretség révén eljutottak az iváni óvodába.

tisztítószer
A tisztítószer adományt Hajtó Péter, polgármester és Nemes Andrea, az óvoda vezetője vette át Burcsa Istvántól. Fotó: Burcsa István

Tisztítószer az ovinak a gábor cigányoktól

Mi önerőből segítünk, sem cégek, sem vállalatok nem állnak mögöttünk. Úgy érezzük, tartozunk ennyivel azoknak az intézményeknek, ahol gyermekeinket nevelik és óvják nap mint nap

 – fogalmazott Burcsa István

A mindennapi tisztaság és egészség megőrzését támogató eszközökkel érkeztünk: kéztörlőket, WC-papírt és tisztítószereket adtunk át, hiszen a Covid-időszak megmutatta, mennyire fontos a higiénia. Ezért szerettünk volna olyan adományt adni, ami valóban hasznos a gyerekek mindennapjaiban 

– tette hozzá.
Az adományt személyesen fogadta Nemes Andrea, az óvoda vezetője, valamint Hajtó Péter, Iván polgármestere. Az akció lebonyolításában kulcsszerepet játszott Kitzinger Arianna soproni lakos, aki elmondta:

Édesanyám óvónő volt, így mindig szívügyem volt az óvodák támogatása. Amikor Burcsa Istvánék jelezték, hogy hátrányos helyzetű intézményeket keresnek, rögtön tudtam, hogy az iváni óvodában jó helye lesz ennek a felajánlásnak

 – mondta Arianna.
Ez az önzetlen gesztus tehát jól mutatja, hogy a közösségi összefogás és a szívből jövő támogatás sokszor többet ér, mint a legnagyobb anyagi hozzájárulás.
 

 

