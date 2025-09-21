szeptember 21., vasárnap

Szorít az idő

1 órája

Mráz Ágoston Sámuel: tíz nap alatt eldőlhet a Tisza Párt sorsa

Címkék#Tisza Párt#Ursula von der Leyen#Magyar Péter#Mráz Ágoston Sámuel

A jelöltbemutatás mindig komoly próbatétel egy politikai erő számára. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a Tisza Párt jövőjét a következő tíz nap határozza meg.

Kisalföld.hu

Mráz Ágoston Sámuel elemző világosan fogalmazott: a Tisza Párt előtt tíz nap áll arra, hogy bemutassa 318 jelöltjét. 

Tisza Párt: a jövőjük tíz nap alatt eldőlhet
Mráz Ágoston Sámuel szerint aTisza Párt jövője tíz nap alatt eldőlhet

A Tisza Pártot szorítja a jelöltbemutatási határidő

Ez szerinte nemcsak adminisztratív kötelezettség, hanem egyben a mozgalom valódi erejének mércéje is. A jelöltbemutatás minden politikai szervezet életében az egyik legfontosabb vizsga, hiszen egyszerre mutatja meg a szervezeti felkészültséget és a politikai tartalmat.

Az elmúlt hét közéleti vitáiban a kormánypártok domináltak. A társadalom figyelme elsősorban a Tisza-adóra, Ruszin-Szendi fegyverviselésének kérdésére és a 3 százalékos Otthon Start programra irányult. A politika iránt elkötelezett közönség ezen felül a Fidesz frakcióülésével és a Digitális Polgári Kör nagygyűlésével kapcsolatos hírekkel találkozhatott.

Magyar Péter álláspontja az orosz energiáról

Mráz kiemelte: október 1-jétől életbe lép a kormány új intézkedése, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles körű népszerűségre számíthat, akárcsak a lakástámogatások. Eközben a Tisza Párt helyzetét nehezíti, hogy vezetőjük, Magyar Péter nyáron már egyértelműen elutasította az orosz energiát. Ez egybevág Ursula von der Leyen terveivel, aki 2027-től teljes tilalmat vezetne be az orosz energiahordozók vásárlására. Az elemző szerint ez Magyarország számára kedvezőtlen következményekkel járna, hiszen rontaná az ártárgyalási pozíciókat, és alátámasztaná a kormánypárt bírálatát, miszerint a Tisza Brüsszel irányvonalát követi.
 

