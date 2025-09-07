10 perce
Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult
Országos kampányt hirdettek a Tisza Párt titkolt adótervei ellen. A tervek szerint 22 és 33 százalékos jövedelemadót vezetnének be, amely minden családot sújtana.
A mozgalom közlése szerint a Tisza-adó különösen a középosztályt és az átlag alatti keresőket érintené.
Tarr Zoltán kijelentése – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – szerintük bizonyítja, hogy a párt a választók félrevezetésére épít.
Az országos kampány részeként indított kalkulátorral minden győri és soproni család kiszámolhatja, mennyit veszítene. A számítások világosan mutatják, hogy a Tisza-adó mindenkit érintene.
A mozgalom célja, hogy minden magyar családhoz eljusson az üzenet: a választások után brutális megszorítások jönnének.