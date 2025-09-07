Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult

A mozgalom közlése szerint a Tisza-adó különösen a középosztályt és az átlag alatti keresőket érintené.

Tarr Zoltán kijelentése – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – szerintük bizonyítja, hogy a párt a választók félrevezetésére épít.

Az országos kampány részeként indított kalkulátorral minden győri és soproni család kiszámolhatja, mennyit veszítene. A számítások világosan mutatják, hogy a Tisza-adó mindenkit érintene.

A mozgalom célja, hogy minden magyar családhoz eljusson az üzenet: a választások után brutális megszorítások jönnének.