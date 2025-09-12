Kérdések
1 órája
Tisza-adóról kérdezik meg a soproniakat
Barcza Attila képviselő videóban mondta el, mi várható a Tisza-adó kiszivárgása után.
Mi nemet mondunk a Tisza-adóra!
- olvasható Barcza Attila országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A politikus hozzátette, nemzeti konzultációban kérdezik meg a Tisza-adóról Sopron és környéke lakóit is.
Teljes videó
