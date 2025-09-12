szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
1 órája

Tisza-adóról kérdezik meg a soproniakat

Címkék#Barcza Attila#Tisza-adó#Sopron

Barcza Attila képviselő videóban mondta el, mi várható a Tisza-adó kiszivárgása után.

Kisalföld.hu

Mi nemet mondunk a Tisza-adóra!

- olvasható Barcza Attila országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A politikus hozzátette, nemzeti konzultációban kérdezik meg a Tisza-adóról Sopron és környéke lakóit is.

Teljes videó

 

