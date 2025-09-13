szeptember 13., szombat

Elvonás

2 órája

Négy év alatt 650 ezer: ennyire fájna a Tisza-adó a szállítás és raktározás területén dolgozóknak

Címkék#Tisza-adó#elvonás#átlagkereset

Négy éves ciklus alatt mintegy 650 ezer forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopronban a szállítás és raktározás területén dolgozóknak Magyar Péterék kiszivárgott terve. A Tisza-adó ennyire fájna annak, aki a szállításban vagy a raktározásban dolgozik - megnéztük a KSH számai alapján.

Kisalföld.hu

A szállításban vagy a raktározásban dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet. Ugyanis egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. 

Tisza-adó: százezres elvonás
Tisza-adó: százezres elvonás a raktározásban is
Forrás: freepik.hu

Tisza-adó: százezres elvonás

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Így növekedne a Tisza-adó után az szja a szállítás és raktározás területén dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban

Nézzük a számokat: a Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a szállítás és raktározás területén dolgozók közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 414 319 forint, ami 609 801 forintos bruttó bért jelent. A Győr-Moson-Sopron vármegyei feldolgozóipari dolgozók bruttó 609 801 forintos átlagbére után jelenleg havi 91 470 forintos szja-t fizetnek. A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint így a szállítás és raktározás területén dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 104 990 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 162 233 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve 648 931 forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopronban a szállítás és raktározás területén dolgozóknak.

 

