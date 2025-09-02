Az utca embere
1 órája
A Tisza-adóról kérdeztük Olvasónkat - videó
A Tisza párt által tervezett többkulcsos adórendszer különösen érzékenyen érintheti a győr-moson-soproniakat.
Amennyiben a Tisza-adó megvalósulna, nőhet a havi teher. Korábbi elemzésünkben beszámoltunk a hatásokról és lehetséges következményekről, a Magyar Nemzet is tett közzé részleteket a témában.
A Tisza-adóról kérdeztük Olvasónkat
A kiszivárgott dokumentumok szerint Magyar Péter pártja radikálisan átalakítaná a jelenlegi magyar adórendszert. Olvasónkat kérdeztük mit gondol a tervezetről.
Tervezet
2025.08.31. 08:26
A Tisza-adó több ágazat szakembereit is erősen sújtaná Győr-Moson-Sopronban
