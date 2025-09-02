szeptember 2., kedd

Az utca embere

1 órája

A Tisza-adóról kérdeztük Olvasónkat - videó

Címkék#Tisza#adó#olvasó

A Tisza párt által tervezett többkulcsos adórendszer különösen érzékenyen érintheti a győr-moson-soproniakat.

Kisalföld.hu

Amennyiben a Tisza-adó megvalósulna, nőhet a havi teher. Korábbi elemzésünkben beszámoltunk a hatásokról és lehetséges következményekről, a Magyar Nemzet is tett közzé részleteket a témában.

tisza-adó
Csornai Olvasónkat kérdeztük, mit gondol a Tisza-adóról.

A Tisza-adóról kérdeztük Olvasónkat

A kiszivárgott dokumentumok szerint Magyar Péter pártja radikálisan átalakítaná a jelenlegi magyar adórendszert. Olvasónkat kérdeztük mit gondol a tervezetről.

 

