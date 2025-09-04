1 órája
A Tisza-adó miatt milliók hiányozhatnak a családi kasszából - videó
Súlyos terheket róna a Tisza-adó a Győr-Moson-Sopronban élőkre. Olvasóinkat kérdeztük, hogyan érintené őket a többkulcsos adórendszer, az úgynevezett Tisza-adó bevezetése.
A mostani 15 százalékos adó helyett sávos adózást tervez Magyar Péter pártja. A Magyar Nemzet által közzétett információk szerint az alábbi adókulcsokkal és éves bevételi határokkal változna az szja: ötmillió forintig 15, 5 és 15 millió között 22, illetve 15 millió fölött 33 százalék - ezt okozná a Tisza-adó. Nőne a kenyér és az üzemanyag ára, és a Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni.
Akár milliókat vehet ki a családok zsebéből a Tisza-adó
Az utca emberét kérdeztük mit gondolnak az intézkedésről, hogyan érintené őket a fizetésük csökkenése.
A Tisza-adó gyakorlatilag éves szinten két főnél, több mint egymillió forint kiesést jelentene
- mondta érdeklődésünkre Tallián István.
Egy fiatal egyetemista lány így fogalmazott:
A családoknak kevesebb pénz jutna lakhatásra, élelmiszerre, vagy pedig az utazásra
- fejtette ki Sándor Eszter.