A Tisza-adó miatt milliók hiányozhatnak a családi kasszából - videó

A mostani 15 százalékos adó helyett sávos adózást tervez Magyar Péter pártja. A Magyar Nemzet által közzétett információk szerint az alábbi adókulcsokkal és éves bevételi határokkal változna az szja: ötmillió forintig 15, 5 és 15 millió között 22, illetve 15 millió fölött 33 százalék - ezt okozná a Tisza-adó. Nőne a kenyér és az üzemanyag ára, és a Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni.

Sok pénzt venne ki a családok zsebéből a Tisza-adó. Forrás: Magyar Nemzet / Fotó: Hatlaczki Balázs

Akár milliókat vehet ki a családok zsebéből a Tisza-adó

Az utca emberét kérdeztük mit gondolnak az intézkedésről, hogyan érintené őket a fizetésük csökkenése.

A Tisza-adó gyakorlatilag éves szinten két főnél, több mint egymillió forint kiesést jelentene

- mondta érdeklődésünkre Tallián István.

Egy fiatal egyetemista lány így fogalmazott:

A családoknak kevesebb pénz jutna lakhatásra, élelmiszerre, vagy pedig az utazásra

- fejtette ki Sándor Eszter.