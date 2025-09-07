1 órája
Tisza-adó: Kötcsén indult a kampány a megtévesztés ellen
Kötcsén indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely szerint a Tisza Párt adóterve súlyos átverés. Videó és kalkulátor mutatja meg a valódi terheket.
Tisza-adó: különösen a középosztályt és az átlag alatti keresőket érintené.
Kötcse adott otthont a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányindítójának, amelynek központi üzenete: a Tisza-adó átverés. A szervezet szerint Magyar Péter pártja elhallgatja, hogy az új adórendszer a középrétegek és a dolgozók terheit is növelné.
A kampányvideóban Tarr Zoltán kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez jól mutatja, milyen gondolkodás vezérli a Tiszát.
A tisza-ado.hu oldalon kalkulátor segít a választóknak megtudni, mennyit veszítenének az új rendszerrel. A mozgalom célja, hogy mindenki megértse: a Tisza-adó nem az igazságosságot szolgálja, hanem újabb terheket hozna.
Kötcse így a politikai küzdelem központjába került, ahol a választók védelmében indult el a kampány.
Tisza-adó kalkulátort is létrehozott a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy bárki kiszámolhassa, mennyit venne el tőle a párt adóterve. Legújabb videójukban leleplezik az átverést, amivel Magyar Péterék próbálkoznak.
Forrás: Magyar Nemzet