Elvonás

2 órája

Tisza-adó kalkulátor: a Győr-Moson-Sopron megyei átlagbérrel próbáltuk ki

Online felületen számolható ki, hogyan változna a nettó munkabér a Tisza-adó bevezetése után. A kalkulátor azt is megmutatja, hogy négy év - vagyis egy kormányzati ciklus alatt - mennyi mínuszt jelentene az intézkedés a családi kasszában. Beütöttük a megyei átlagbért is.

Kisalföld.hu

Kiszivárgott az a dokumentum, ami szerint háromkulcsos progresszív adózást vezetne be a Tisza Párt, ha hatalomra kerülne. 416 ezer forint felett már többet kellene adózni. Azt, hogy kinek mennyivel kellene többet fizetnie az államkasszába, a Tisza-adó kalkulátorral kiszámolhatjuk.  

A tiszaado.hu oldalon megnéztük: amennyiben a munkavállaló havi bruttó bére 450 ezer forint, azt jelenleg 67 500 forint személyi jövedelemadó terheli. A Tisza Párttól kiszivárgott tervezet, a háromkulcsos progresszív adózás alapján e jövedelem után is már többet, 69 ezer 833 forintot kellene személyi jövedelemadóként befizetnie.  

Győr-Moson-Sopron vármegyében a havi bruttó átlagkereset 718 ezer 331 forint a KSH legújabb, első félévre vonatkozó jelentése szerint. Azután most 107 ezer 750 forint szja-t fizetnek az adózók, a Tisza új javaslata szerint ez az adóteher 128 866 forintra emelkedne.

Éves szinten 253 ezer 398 forinttal maradna kevesebb a munkavállalónál, 4 év alatt pedig 1 millió 013ezer 592 forinttal karcsúsodna pénztárcája.


 

 

