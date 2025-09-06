Tisza-adó: így emelkednének a feldolgozóipari dolgozók szja-terhei Győr-Moson-Sopronban

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat

Győr-Moson-Sopronban a bértáblázat élén a feldolgozóipari dolgozók állnak, akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a szerencse fia, aki az Észak-Dunántúlon a feldolgozóiparban, azon belül a járműiparban talál munkát. A Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető a feldolgozóiparhoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. A feldolgozóipari dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a feldolgozóipari szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 603 045 forint, ami 884 650 forintos bruttó bért jelent.

Így növekedne a Tisza-adó után az szja a feldolgozóipari dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban

A Győr-Moson-Sopron vármegyei feldolgozóipari dolgozók bruttó 884 650 forintos átlagbére után jelenleg havi 132 698 forintos szja-t fizetnek.