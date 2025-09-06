szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adózás

1 órája

Tisza-adó: így emelkednének a feldolgozóipari dolgozók szja-terhei Győr-Moson-Sopronban

Címkék#teher#Tisza-adó#bértáblázat#forint

A Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető a feldolgozóiparhoz. Éppen ezért fájna nagyon a Tisza-adó, Magyar Péterék elképzelése. Elemzések és kalkulációk szerint így érintené a Győr-Moson-Sopronban dolgozó feldolgozóipari szakembereket a nyilvánosságra került tervezet.

Kisalföld.hu

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat
Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat

Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat

Győr-Moson-Sopronban a bértáblázat élén a feldolgozóipari dolgozók állnak, akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a szerencse fia, aki az Észak-Dunántúlon a feldolgozóiparban, azon belül a járműiparban talál munkát. A Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető a feldolgozóiparhoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. A feldolgozóipari dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a feldolgozóipari szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 603 045 forint, ami 884 650 forintos bruttó bért jelent.

Így növekedne a Tisza-adó után az szja a feldolgozóipari dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban

A Győr-Moson-Sopron vármegyei feldolgozóipari dolgozók bruttó 884 650 forintos átlagbére után jelenleg havi 132 698 forintos szja-t fizetnek

A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint így a feldolgozóipari dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 165 456 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 393 106 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve közel 1 572 424 forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopron feldolgozóipari dolgozóitól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu