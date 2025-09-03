2 órája
Győr-Moson-Sopronban sem örülnének a Tisza adónak - videó
A Tisza Párt egy háromkulcsos személyi jövedelemadó úgynevezett progresszív szja bevezetését fontolgatja. A tervezett szja-emelés lehetőségéről, a Tisza adóról kérdeztük olvasóinkat.
A Tisza Párt a háromkulcsos adórendszer visszahozását fontolgatja, eltörölve a 15 éve működő egykulcsos adórendszert. A Tisza adó mindenki pénztárcáját érintené, átlagosan évi minimum 120 ezer forinttal kevesebb maradna a zsebekben, ami havi leosztásban 10-20 ezer forintos veszteséget jelentene. Nőne a kenyér és az üzemanyag ára, és a Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni.
A kisalföldiek nem értenek egyet a Tisza adóval
Nem szeretném ha ezt a pénzt vissza kellene most adnunk, és újra bevezetnék a többkulcsos adót
– mondta Dr. Iváncsics János.
Egy nyugdíjas úr érdeklődésünkre így fogalmazott:
Nem mindegy, hogy 20-30 ezer forinttal kevesebbet kapnak kézhez
– válaszolta Bognár György.