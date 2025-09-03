szeptember 3., szerda

Súlyos tízezrek

2 órája

Győr-Moson-Sopronban sem örülnének a Tisza adónak - videó

A Tisza Párt egy háromkulcsos személyi jövedelemadó úgynevezett progresszív szja bevezetését fontolgatja. A tervezett szja-emelés lehetőségéről, a Tisza adóról kérdeztük olvasóinkat.

Kisalföld.hu

A Tisza Párt a háromkulcsos adórendszer visszahozását fontolgatja, eltörölve a 15 éve működő egykulcsos adórendszert. A Tisza adó mindenki pénztárcáját érintené, átlagosan évi minimum 120 ezer forinttal kevesebb maradna a zsebekben, ami havi leosztásban 10-20 ezer forintos veszteséget jelentene. Nőne a kenyér és az üzemanyag ára, és a Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni.

tisza adó
A Tisza Párt komolyan átszabná az adózást, a Tisza adó a Győr-Moson-Sopronban élőket is fenyegeti.
Forrás: MW arcívum

A kisalföldiek nem értenek egyet a Tisza adóval

Nem  szeretném ha ezt a pénzt vissza kellene most adnunk, és újra bevezetnék a többkulcsos adót

 – mondta Dr. Iváncsics János.

Egy nyugdíjas úr érdeklődésünkre így fogalmazott:

Nem mindegy, hogy 20-30 ezer forinttal kevesebbet kapnak kézhez

 – válaszolta Bognár György.

 

 

