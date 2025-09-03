szeptember 3., szerda

A Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni

A Tisza Párt adóemelési csomagjáról posztolt Fekete Dávid.

Győrben és környékén egyaránt borzolja a kedélyeket a Tisza Párt adóemelési csomagja, az úgynevezett Tisza-adó – írta közösségi oldalán dr. Fekete Dávid.

Tisza-adó: a legnyíltabb beismerés Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől származik.
Tisza-adó: kevesebbet keresnének a győriek

Mint a politikus megállapította, a nemrégen nyilvánosságra került hangfelvételek és belső dokumentumok alapján a Tisza egy olyan többkulcsos személyi jövedelemadót (“Tisza-adót”) vezetne be, amellyel a győriek biztosan rosszul járnának. Jelentős, 22 százalékos adóemelést jelentene az átlagbérrel rendelkezők számára az intézkedés, ha megvalósulna az adóemelés, egyúttal eltörölnék a fiatalokra, szülőkre és családokra vonatkozó adókedvezményeket.

 

 

