Tisza-adó
1 órája
A Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni
A Tisza Párt adóemelési csomagjáról posztolt Fekete Dávid.
Győrben és környékén egyaránt borzolja a kedélyeket a Tisza Párt adóemelési csomagja, az úgynevezett Tisza-adó – írta közösségi oldalán dr. Fekete Dávid.
Tisza-adó: kevesebbet keresnének a győriek
Mint a politikus megállapította, a nemrégen nyilvánosságra került hangfelvételek és belső dokumentumok alapján a Tisza egy olyan többkulcsos személyi jövedelemadót (“Tisza-adót”) vezetne be, amellyel a győriek biztosan rosszul járnának. Jelentős, 22 százalékos adóemelést jelentene az átlagbérrel rendelkezők számára az intézkedés, ha megvalósulna az adóemelés, egyúttal eltörölnék a fiatalokra, szülőkre és családokra vonatkozó adókedvezményeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre