Tisza-adó: így emelkednének az építőipari dolgozók szja-terhei Győr-Moson-Sopronban

Sokba kerülhet a dolgozóknak a Tisza Párt újabb ötlete. Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Tisza-adó súlyosan érintené az építőiparhoz kötődő embereket és családjukat

Az építőipar a vármegye és a térség gazdaságának egyik fontos mozgatórugója. Korábban megírtuk, hogy egy év alatt a termelési érték alapján a vármegye építőipari vállalkozásainak súlya alig változott, 2024-ben az országos kibocsátás 3,1%-át adták a KSH szerint. Egy szó mint szám, a Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető az építőiparhoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. Az építőipari dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban az építőipari szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottakkal együtt értendő nettó átlagkeresete 341 903 forint, ami 495 705 forintos bruttó bért jelent.