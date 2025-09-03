szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
SZJA

55 perce

Tisza-adó: így emelkednének az építőipari dolgozók szja-terhei Győr-Moson-Sopronban

Címkék#vármegye#nemzetgazdasági#Tisza-adó#család#forint

Az építőipari dolgozókra is súlyos terheket róna a Tisza-adó. Elemzések és kalkulációk szerint így érintené a Győr-Moson-Sopronban dolgozó építőipari szakembereket a nyilvánosságra került tervezet, a Tisza-adó.

Kisalföld.hu

Sokba kerülhet a dolgozóknak a Tisza Párt újabb ötlete. Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Tisza-adó súlyosan érintené az építőiparhoz kötődő embereket és családjukat
Tisza-adó súlyosan érintené az építőiparhoz kötődő embereket és családjukat

Tisza-adó súlyosan érintené az építőiparhoz kötődő embereket és családjukat

Az építőipar a vármegye és a térség gazdaságának egyik fontos mozgatórugója. Korábban megírtuk, hogy egy év alatt a termelési érték alapján a vármegye építőipari vállalkozásainak súlya alig változott, 2024-ben az országos kibocsátás 3,1%-át adták a KSH szerint. Egy szó mint szám, a Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető az építőiparhoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. Az építőipari dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet. 

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban az építőipari szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottakkal együtt értendő nettó átlagkeresete 341 903 forint, ami 495 705 forintos bruttó bért jelent.

Így növekedne a Tisza-adó után az szja az építőipari dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban

A Győr-Moson-Sopron vármegyei építőipari dolgozók bruttó 495 705 forintos átlagbére után jelenleg havi 74 356 forintos szja-t fizetnek. A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint az építőipari dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 79 888 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 66 392 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve 265 569 forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopron építőipari dolgozóitól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu