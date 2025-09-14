Tisza-adó: így emelkednének a művészek terhei Győr-Moson-Sopronban

A művészeti és szórakoztató ágakban dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be, a Tisza-adót. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Tisza-adó súlyosan érintené a művészeket is.

A Tisza-adó súlyosan érintené a művészeket

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből

Így növekedne a Tisza-adó után az szja a művészeknek a térségben

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a a művészeti és szórakoztató ágakban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 502 118 forint, ami 675 834 forintos bruttó bért jelent. A Győr-Moson-Sopron vármegyei művészeti és szórakoztató ágakban dolgozók bruttó 675 834 forintos átlagbére után jelenleg havi 101 375 forintos szja-t fizetnek. A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint így a művészeti és szórakoztató ágakban dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 119 517 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 217 701 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve közel 870 802 forintos plusz elvonást jelentene.