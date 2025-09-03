szeptember 3., szerda

SZJA

1 órája

Hárommilliós mínusz a bíróknál a Tisza adó miatt

Címkék#katona#Tisza#adó#bíró

A Tisza Párt progresszív szja-ja a munkavállalók kétharmadát sújtaná. A bíróknál a nettó jövedelem évi közel 3 millióval, a katonáknál közel félmillióval csökkenne.

Kisalföld.hu

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-t. Az új kulcsok: 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalék. Ez a dolgozók többségének komoly terhet jelentene. A Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni a Tisza adó miatt és az építőiparban dolgozók szja terhei is jócskán emelkednének.

tisza adó
A Tisza adó bevezetését támogatja Magyar Péter pártja. Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Tisza adó: csökkenne a bírók bére és a katonák illetménye is

A bírók fizetése 2027-re 2,25 millió forintra nőne, ami most 1,5 milliós nettót jelentene. Az új rendszerben azonban csak 1,26 millió forint maradna, így évente közel 3 millió forinttal kevesebbet keresnének.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák sem járnának jobban: a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne évente. A miniszter kijelentette, a kormány meg fogja védeni a katonák és családjaik anyagi helyzetét.

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Világgazdaság podcastjában kiemelte: a progresszív szja, vagyis a többkulcsos adózás lassítaná a bérnövekedést és a foglalkoztatás csökkenését hozná. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum valódiságát, a közgazdászok szerint a veszély reális.

A Tisza adót a Mandiner által közzétett videóban "szavazták meg" a tiszások:

 

