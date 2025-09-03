1 órája
Hárommilliós mínusz a bíróknál a Tisza adó miatt
A Tisza Párt progresszív szja-ja a munkavállalók kétharmadát sújtaná. A bíróknál a nettó jövedelem évi közel 3 millióval, a katonáknál közel félmillióval csökkenne.
A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-t. Az új kulcsok: 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalék. Ez a dolgozók többségének komoly terhet jelentene. A Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni a Tisza adó miatt és az építőiparban dolgozók szja terhei is jócskán emelkednének.
Tisza adó: csökkenne a bírók bére és a katonák illetménye is
A bírók fizetése 2027-re 2,25 millió forintra nőne, ami most 1,5 milliós nettót jelentene. Az új rendszerben azonban csak 1,26 millió forint maradna, így évente közel 3 millió forinttal kevesebbet keresnének.
Tisza-adó: így emelkednének az építőipari dolgozók szja-terhei Győr-Moson-Sopronban
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák sem járnának jobban: a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne évente. A miniszter kijelentette, a kormány meg fogja védeni a katonák és családjaik anyagi helyzetét.
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Világgazdaság podcastjában kiemelte: a progresszív szja, vagyis a többkulcsos adózás lassítaná a bérnövekedést és a foglalkoztatás csökkenését hozná. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum valódiságát, a közgazdászok szerint a veszély reális.
A Tisza adót a Mandiner által közzétett videóban "szavazták meg" a tiszások: