Hárommilliós mínusz a bíróknál a Tisza adó miatt

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-t. Az új kulcsok: 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalék. Ez a dolgozók többségének komoly terhet jelentene. A Győrben és környékén élők sem szeretnének kevesebbet keresni a Tisza adó miatt és az építőiparban dolgozók szja terhei is jócskán emelkednének.

A Tisza adó bevezetését támogatja Magyar Péter pártja. Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Tisza adó: csökkenne a bírók bére és a katonák illetménye is

A bírók fizetése 2027-re 2,25 millió forintra nőne, ami most 1,5 milliós nettót jelentene. Az új rendszerben azonban csak 1,26 millió forint maradna, így évente közel 3 millió forinttal kevesebbet keresnének.