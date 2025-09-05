szeptember 6., szombat

Adóterhelés

Tegnap, 10:00

Tisza-adó: a turizmusban dolgozók is többet adóznának

A turizmusban dolgozókra is súlyos terheket róna a Tisza-adó. Elemzések és kalkulációk szerint így érintené a Győr-Moson-Sopronban a vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban dolgozó szakembereket a nyilvánosságra került tervezet, a Tisza-adó.

Kisalföld.hu

Sokba kerülhet a magyar dolgozóknak a Tisza Párt újabb ötlete. Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

A turizmus a vármegye és a térség gazdaságának egyik fontos mozgatórugója. Június végén az átlagos bruttó bér az ágazatban 454,3 ezer forint volt,  2024-ben 408 ezer forint. Egy szó mint száz, a Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető a turizmushoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. A vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban dolgozóknak ugyanis komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.

Eltörölnék az egykulcsos szja-t 

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 292 386 forint, ami 419 497 forintos bruttó bért jelent.

Így növekedne a Tisza-adó után az szja a vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban - bizony, elvonás

A Győr-Moson-Sopron vármegyei vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban dolgozók bruttó 419 497 forintos átlagbére után jelenleg havi  62 925 forintos szja-t fizetnek. A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint a vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 63 123 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten  2377 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve 9510 forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopron vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban  dolgozóitól.

Szakértők szerint a háromkulcsos adózás bevezetése jelentős hatással lehet a hazai munkaerőpiacra és a feketegazdaság erősödésére. A turisztikai ágazatot különösen érzékenyen érintheti a változás, újra felerősödhet a feketemunka.


 

 

