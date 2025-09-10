Videós üzenet
1 órája
Tisza-adó - A győri képviselő együttműködésre szólította fel a város polgármesterét
A győri Fidesz együttműködésre szólította fel Pintér Bence győri polgármestert.
Boncsarovszky Péter
Minden győri család zsebéből százezreket vennének ki a Tisza-adóval
hallható Boncsarovszky Péter önkormányzati képviselő legújabb videós bejegyzésében. Hozzátette, a Fidesz győri frakciója nem támogat semmi olyat, amivel a győriek rosszul járnak.
Teljes videó
A Tisza-adóról a győri Fidesz kedden adott ki közleményt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre