szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videós üzenet

1 órája

Tisza-adó - A győri képviselő együttműködésre szólította fel a város polgármesterét

Címkék#Boncsarovszky Péter#Tisza-adó#közlemény#család

A győri Fidesz együttműködésre szólította fel Pintér Bence győri polgármestert.

Kisalföld.hu
Tisza-adó - A győri képviselő együttműködésre szólította fel a város polgármesterét

Boncsarovszky Péter

Minden győri család zsebéből százezreket vennének ki a Tisza-adóval 

hallható Boncsarovszky Péter önkormányzati képviselő legújabb videós bejegyzésében. Hozzátette, a Fidesz győri frakciója nem támogat semmi olyat, amivel a győriek rosszul járnak.

Teljes videó

A Tisza-adóról a győri Fidesz kedden adott ki közleményt

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu