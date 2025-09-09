Tisza-adó - A győri Fidesz közleménye

A Fidesz-KDNP győri frakciójának közleménye

"A győri polgármester - úgy tűnik - támogatja a Tisza Párt adóemelését. Pintér Bence pótcselekvésekkel próbál kibújni a válasz alól.

Ideje megszólalnunk és figyelmeztetnünk a győrieket egy nagy veszélyre. A Tisza Párt adót készül emelni. Minden egyes győri család zsebéből százezreket vennének ki, kormányra kerülésük esetén. Pintér Bence polgármester, aki támogatja a Tisza Pártot ezt mindenkinél jobban tudja.

Azért, hogy a felelősség és a kényes kérdések alól kibújjon, kampánykörútra indul a városban. Ezzel akarja elterelni a figyelmet e húsbavágó kérdésről.

A Fidesz győri frakciója nem tud semmilyen olyan politikát támogatni, amivel a győriek rosszul járnak. Így nem veszünk részt a polgármester elterelő hadműveletében sem, amellyel a Fideszre akarja áttolni az általa el nem végzett munka felelősségét.

Pintér Bencének - ahelyett, hogy félrebeszél és átlátszó cselhez folyamodik - egyetlen dolga, sőt kötelessége lenne: kiállni a győriek mellett!

Ezért a Fidesz győri frakciója felszólítja Pintér Bencét, hogy:

- mondjon nemet a Tisza Pártra, szakítson meg minden kapcsolatot annak képviselőivel,

- politikai roadshow helyett, legalább ne akadályozza a Fidesz-frakció városépítő munkáját!

A győrieknek biztos munkára és megélhetésre, békére és fejlődésre van szüksége – nem kampánykörutakra, legfőképpen nem a Tiszára! " - olvasható a Fidesz keddi közleményében,