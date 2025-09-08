Erzsébet liget - Tervmódosítást végeznek a győri KRESZ-park felújításáért cserébe

Az Erzsébet ligetben található Erzsébet Liget Étterem jogi helyzetét rendezi az önkormányzat, cserébe a vállalkozó felújítja a győriek kedvelt KRESZ parkját. Ezt a tervet jelentették be a hétfő délutáni sajtótájékoztatón a helyszínen.

Kósa Roland alpolgármester és Kovács Tamás önkormányzati képviselő mutatta be a tervet.

Fotó: Molcsányi Máté.

A terv a helyzet rendezése

– Egy olyan fejlesztést szeretnénk bemutatni, ami nincsen benne a költségvetésünkben – kezdte egy bejelentéssel Kósa Roland alpolgármester az Erzsébet-ligetben tartott sajtótájékoztatón. – Az Erzsébet-liget KRESZ parkjának mintegy 860 méternyi útburkolatának és tábláinak felújítására illetve cseréjére kerül sor 95 millió forint értékben. Mintegy fél évvel ezelőtt az Erzsébet Liget Étterem tulajdonosa megkereste a városvezetést és jelezte, hogy az újonnan kialakított étterem nem felel meg a szabályozási tervnek. A városvezetés segítségét kérte abban, hogy módosítsuk a szabályozási tervet, hogy az étterem megmaradhasson és ne kelljen visszabontani az emeletet. Megfontoltuk a kérdést és arra jutottunk, hogy megfelelő mértékű közfelajánlásért a városvezetés segít a probléma megoldásában. Ez egybeesett azzal a helyi igénnyel, hogy jó lenne, ha megújulna a KRESZ park.

Az önkormányzat a rendezési terv módosításával rendezi az Erzsébet Liget Étterem jogi helyzetét.

Fotó: Molcsányi Máté

Az étterem tulajdonosa már megtette a közérdekű felajánlást, amelyben vállalja, hogy a KRESZ park felújítását. A munka elvégzésére garancia, hogy 40 millió forint értékben jelzálogjogot jegyeztetnek az étteremre. Ezzel párhuzamosan készül a rendezési terv módosítása, ami már minden szakmai lépcsőn végigment, a zárószavazására pedig a szeptemberi közgyűlésen kerül sor. A megszavazott új rendezési terv teszi lehetővé az étterem jelenlegi állapotának fennmaradását.