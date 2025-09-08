szeptember 8., hétfő

Egyezség

17 perce

Erzsébet liget - Tervmódosítást végeznek a győri KRESZ-park felújításáért cserébe

Megújul az Erzsébet liget KRESZ parkja, amiért cserébe az önkormányzat rendezi az Erzsébet Liget Étterem jogi helyzetét. A tervről tájékoztatta a helyszínen a sajtó képviselőit Kósa Roland alpolgármester és Kovács Tamás önkormányzati képviselő.

Barki Andrea
Erzsébet liget - Tervmódosítást végeznek a győri KRESZ-park felújításáért cserébe

A KRESZ park útjait, jelzőtábláit felújítják a tervek szerint.

Fotó: Molcsányi Máté

Az Erzsébet ligetben található Erzsébet Liget Étterem jogi helyzetét rendezi az önkormányzat, cserébe a vállalkozó felújítja a győriek kedvelt KRESZ parkját. Ezt a tervet jelentették be a hétfő délutáni sajtótájékoztatón a helyszínen. 

terv
Kósa Roland alpolgármester és Kovács Tamás önkormányzati képviselő mutatta be a tervet.
Fotó: Molcsányi Máté.

A terv a helyzet rendezése

– Egy olyan fejlesztést szeretnénk bemutatni, ami nincsen benne a költségvetésünkben – kezdte egy bejelentéssel Kósa Roland alpolgármester az Erzsébet-ligetben tartott sajtótájékoztatón. – Az Erzsébet-liget KRESZ parkjának mintegy 860 méternyi útburkolatának és tábláinak felújítására illetve cseréjére kerül  sor 95 millió forint értékben. Mintegy fél évvel ezelőtt az Erzsébet Liget Étterem tulajdonosa megkereste a városvezetést és jelezte, hogy az újonnan kialakított étterem nem felel meg a szabályozási tervnek. A városvezetés segítségét kérte abban, hogy módosítsuk a szabályozási tervet, hogy az étterem megmaradhasson és ne kelljen visszabontani az emeletet. Megfontoltuk a kérdést és arra jutottunk, hogy megfelelő mértékű közfelajánlásért a városvezetés segít a probléma megoldásában. Ez egybeesett azzal a helyi igénnyel, hogy jó lenne, ha megújulna a KRESZ park.

terv
Az önkormányzat a rendezési terv módosításával rendezi az Erzsébet Liget Étterem jogi helyzetét.                                        
Fotó: Molcsányi Máté

Az étterem tulajdonosa már megtette a közérdekű felajánlást, amelyben vállalja, hogy a KRESZ park felújítását. A munka elvégzésére garancia, hogy 40 millió forint értékben jelzálogjogot jegyeztetnek az étteremre. Ezzel párhuzamosan készül a rendezési terv módosítása, ami már minden szakmai lépcsőn végigment,  a zárószavazására pedig a szeptemberi közgyűlésen kerül sor. A megszavazott új rendezési terv teszi lehetővé az étterem jelenlegi állapotának fennmaradását.

Erzsébet liget - Tervmódosítást végeznek a győri KRESZ-park felújításáért cserébe

Fotók: Molcsányi Máté

Marad közpark az Erzsébet-liget

Kovács Tamás önkormányzati képviselő megerősítette: bár a nyáron különböző hírek röppentek fel, hogy beépítik, az Erzsébet-liget azonban marad közpark, és fejleszteni szeretnék. Ezzel a remélhetőleg mindenki számára win-win megoldással jó döntés születik. 

terv
Az új rendezési terv.

Pintér Bence polgármester egy közösségi oldalon a nyáron így magyarázta a helyzetet:

" Adott egy épület, az 1968-ban épült Erzsébet presszó, később Erzsébet Liget Vendéglő, mai nevén Erzsébet Liget Étterem épülete, amely a hatályos, 2006-os településrendezési terv alapján, teljesen rendezetlen módon zöldterületként nyilvántartott területen áll. A jelenlegi tulajdonos ráadásul túlépítette az ingatlanát, plusz szintet húzott fel rá. Az étterem a felső szinttel évek óta működik, eközben a kormányhivatal és a tulajdonos között jogvita van folyamatban. A fennálló helyzet azonban nem maradhat így, mert ez sem a győri vállalkozásoknak, sem a győri polgároknak nem jó. Nem jó ugyanis, ha a város tele van rendezetlen jogi helyzetű ingatlanokkal, ezért: 

  • Rendezésiterv-módosítást indított el a közgyűlés: az étterem épülete – és csak az – „településközponti vegyes terület” besorolást kap. Kizárólag ezen a kis területen fognak változni a beépítési mutatók, amelyek így a valóságot fogják tükrözni.
  • A tulajdonos pedig cserébe – hiszen tilosban járt – felajánlásként, saját költségén, nagyjából 50 millió forint értékben felújítja a KRESZ parkot, egy a várossal kötendő, megfelelő garanciákat tartalmazó szerződés alapján. Ezen felül a szabályozás módosításával járó hivatali eljárás költségeit is megtéríti a vállalkozó."

Az Erzsébet liget szépségeiről itt írtunk, kattintson ide

 

