Csodás termények a kiállításon

A Flesch Központban megnyílt a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata termény- és virágkiállítása. A megnyitón adták át „Magyarország legszebb konyhakertjei” verseny városi díjait. "Az otthoni kert nem csak azért jó, mert van otthon saját paprika és paradicsom. A kertnek, a gazdálkodásnak kultúrája, története, történelme van" – emelte ki a csütörtökig látogatható kiállítás kapcsán Nagy István agrárminiszter. A tárlatra harminckét kertészkedő és négy óvoda vitte el legszebb terményeit.