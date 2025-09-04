szeptember 4., csütörtök

Csodás termények a kiállításon

Csodás termények a kiállításon

Terménykiállítás nyílt a Flesch Központban, mely csütörtökig megtekinthető

A Flesch Központban megnyílt a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata termény- és virágkiállítása. A megnyitón adták át „Magyarország legszebb konyhakertjei” verseny városi díjait. "Az otthoni kert nem csak azért jó, mert van otthon saját paprika  és paradicsom. A kertnek, a gazdálkodásnak kultúrája, története, történelme van" – emelte ki a csütörtökig látogatható kiállítás kapcsán Nagy István agrárminiszter. A tárlatra harminckét kertészkedő és négy óvoda vitte el legszebb terményeit.

 

