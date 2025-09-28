Együtt a régi templomépítő gyülekezetek - 240 éves jubileum Ágfalván - fotók

A templom építésének története II. József türelmi rendeletéig nyúlik vissza, amely lehetővé tette a protestánsok számára, hogy saját templomot emeljenek. 1784. május 13-án indult meg az építkezés a falu közepén, amiben három település – Ágfalva, Bánfalva és Lépesfalva – fogott össze.

Az ágfalvi evangélikus templomban ünnepi toronyszentelő istentiszteletet tartottak. A vendégeket Heinrichs Eszter, valamint Jakob Kruze lelkész köszöntötte. Fotó: Varga Henrietta

Az ágfalvi evangélikus templom

A templomot Trost György soproni építőmester tervezte, és 1785-ben szentelték fel. Az 1800-as évek elején többször átépítették, majd 1834–35-ben nyerte el mai formáját. A torony gondolata 1862-ben merült fel, s az adományok összegyűjtése után 1869-ben kezdődött az építkezés. Az 51 méter magas torony 1870-re készült el, benne óraszerkezettel és három, Esz-moll akkordot megszólaltató haranggal. Ma két harang hívja imára a híveket: a „Heldenglocke” (Hősi harang) és a „Bittglocke” (hívó harang). A harmadikat 1944-ben vitték el.

A mostani felújítás méltó módon őrizte meg a templom eredeti jellegét, miközben megújította annak szerkezetét és külső megjelenését.

Megújult a templomtorony. Fotó: Varga Henrietta

Az istentisztelet előtt a gyülekezet lelkésze, Heinrichs Eszter, valamint Jakob Kruze lépesfalvi lelkész köszöntötte az egyházi és világi vendégeket, ezt követően a helyi néptánccsoport adott ízelítőt műsorukból, majd Szemerei János püspök megszentelte az óratornyot. Arra emlékeztetett, hogy a templom falai nemcsak építészeti értéket, hanem a helyi evangélikus közösség hűségét és Istenbe vetett bizalmát is őrzik immár két és fél évszázada.

Szemerei János püspök szentelte meg az óratornyot.

Az alkalmon részt vett Soltész Miklós államtitkár és dr. Barcza Attila országgyűlési képviselő is. Beszédeikben méltatták a gyülekezet összefogását, a templom történelmi jelentőségét, valamint azt, hogy a felújított épület továbbra is szilárd oszlopa lehet Ágfalva lelki és közösségi életének.

A köszöntők után a zenei szolgálat emelte az alkalom ünnepélyességét. Három kórus is közreműködött az ünnepen: az Ágfalvi Morgenröte énekkar, a helyi gyülekezet gitárkórusa és a Bánfalvi kórus, akik énekeikkel a közösség múltját és jelenét szőtték össze a hálaadás dallamaiban.