Közösségi összefogás

2 órája

Megújul a csodálatos fertőszéplaki templom

Címkék#megújulás#templombelső#Fertőszéplak

A fertőszéplaki templom felújítása újabb mérföldkőhöz érkezett: a belső festési munkálatok lassan befejeződnek.

Kisalföld.hu

A hívek és az önkéntesek összefogásának köszönhetően nemcsak a templom falai kaptak új színeket, hanem számos egyéb feladat is elkészült. 

templom
Megújul a fertőszéplaki templom. Fotó: Fertőszéplak közösségi oldal

Megújul a templom belső a híveknek köszönhetően

A belső tér szépítésével párhuzamosan beépítették a hangfalak vezetékeit, kijavították a sérült ablaküvegeket, elvégezték az aranyozási munkákat, valamint több kisebb-nagyobb javításra is sor került. A közösség tagjai nagy szerepet vállaltak a folyamatban: szobrok visszahelyezésében, takarításban és sok más teendőben segítették a templom megújulását.

 A közösség tagjai nagy szerepet vállaltak a felújítási munkákban. Fotó: Fertőszéplak közösségi oldal


A munkálatok azonban nem állnak meg a belső tér befejeztével. Már készülnek a tervek a templomtorony fazsindelyes tetőszerkezetének felújítására, amely során a tornyok és díszítőelemeik is új külsőt kapnak. A tervek szerint jövő tavaszra teljesen megújul a templom jellegzetes sziluettje, így a közösség méltó környezetben folytathatja hitéletét.
 

 

