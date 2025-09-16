Megújul a csodálatos fertőszéplaki templom

A hívek és az önkéntesek összefogásának köszönhetően nemcsak a templom falai kaptak új színeket, hanem számos egyéb feladat is elkészült.

Megújul a fertőszéplaki templom. Fotó: Fertőszéplak közösségi oldal

Megújul a templom belső a híveknek köszönhetően

A belső tér szépítésével párhuzamosan beépítették a hangfalak vezetékeit, kijavították a sérült ablaküvegeket, elvégezték az aranyozási munkákat, valamint több kisebb-nagyobb javításra is sor került. A közösség tagjai nagy szerepet vállaltak a folyamatban: szobrok visszahelyezésében, takarításban és sok más teendőben segítették a templom megújulását.

A közösség tagjai nagy szerepet vállaltak a felújítási munkákban. Fotó: Fertőszéplak közösségi oldal



A munkálatok azonban nem állnak meg a belső tér befejeztével. Már készülnek a tervek a templomtorony fazsindelyes tetőszerkezetének felújítására, amely során a tornyok és díszítőelemeik is új külsőt kapnak. A tervek szerint jövő tavaszra teljesen megújul a templom jellegzetes sziluettje, így a közösség méltó környezetben folytathatja hitéletét.

