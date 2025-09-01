A településképi rendeletet módosítják partnerségi egyeztetéssel

A Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet több korábbi önkormányzati rendelet tartalmát olvasztotta magába. A helyi építészeti és zöldfelületi védelemről, a reklámokról, a településképi véleményezési, illetve településképi bejelentési eljárások rendjéről, a védett épületek pályázati támogatásáról szóló rendeletek megújult tartalommal képeztek egy egységet. A helyi építési szabályzatból is minden, az épületek formai kialakítására vonatkozó előírást át kellett emelni ide. A rendelet megalkotásakor számos államigazgatási egyeztetést le kellett folytatni, az elfogadást követően a törvényességi felülvizsgálaton is átesett. A rendelet módosítása részben egyéni kérelmek, részben jogszabályi változások miatt vált szükségessé.

A településképi rendelet módosítása kapcsán a Szent István király u. 191. alatti épület tulajdonosa kérelmezte a helyi védelem törlését, hogy a leromlott állagú lakóház elbontható legyen.

Fotó: Mészely Réka

A településképi rendelet módosítása szükségessé vált

A Városháza tájékoztatása szerint a felhívás alapján a rendeletből törölni kell minden, a helyi természetvédelemmel (védett erdők, közparkok, fasorok, stb.) kapcsolatos előírást. Ennek oka az, hogy a helyi természetvédelem más tartalommal és szakági egyeztetést követően jelölhető ki. A törléssel egyidejűleg a helyi természetvédelemről önálló önkormányzati rendeletet kell alkotni.

Civil kezdeményezés érkezett a magyaróvári temetőben található Cselley síremlék védelem alá helyezésére. A síremléket időközben fel is újították, a védelem alá helyezést a képviselő testület előzetesen támogatta.

A Szent István király u. 191. alatti épület tulajdonosa kérelmezte a helyi védelem törlését, hogy a leromlott állagú lakóház elbontható legyen. Az épület állaga miatt gazdaságosan nem felújítható, bontása indokolt. Jelen állapotában rontja a településképet.

Az Óvártej Zrt. kérelmezte az Alkotmány u. 15-17. alatti ingatlanán álló két épület helyi védettségének törlését. Az indoklás szerint az épületeket elbontanák, teret adva ezzel további fejlesztéseknek. A két épület védettségének törléséről a képviselő-testület az államigazgatási egyeztetés, illetve a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények ismeretében dönt.

A településképi véleményezési eljárásban a polgármester a véleményét jelenleg a városi főépítész szakvéleményére alapozza. Magasabb szintű jogszabályi előírás alapján a járásszékhely településeken kötelező a helyi építészeti tervtanács létrehozása. Ennek felállását követően a tervtanácsi vélemény lesz a településképi vélemény alapja. Ezt a rendeletben módosítani kell.

A Mosonudvarral történt területcsere miatt módosult a közigazgatási terület határa. Ezt a rendelet érintett térképi mellékleteiben, függelékeiben javítani kell.

A módosítási eljárás során partnerségi egyeztetést is le kell lefolytatni, mely során a beérkezett véleményekről, javaslatokról feljegyzés készül, melyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá. A partnerségi egyeztetés keretében az érintett területek lakói, a gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak képviselői észrevételt, javaslatot tehetnek a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Az érdemi véleményeket elsősorban a hely védelem kijelölésével, törlésével kapcsolatban várják szeptember 5-ig a városi főépítészhez levélben (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) - cégek esetében e-papíron-, vagy emailben ([email protected]).