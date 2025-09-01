szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

23 perce

A településképi rendeletet módosítják partnerségi egyeztetéssel

Címkék#vélemény#főépítész#jogszabályi#építészeti#testület

2017 folyamán törvényi és kormányrendeleti előírások alapján minden településnek kötelezően meg kellett alkotnia a településképi rendeletét. A településképi rendeletet módosítják most partnerségi egyeztetéssel.

Kisalföld.hu

A Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet több korábbi önkormányzati rendelet tartalmát olvasztotta magába. A helyi építészeti és zöldfelületi védelemről, a reklámokról, a településképi véleményezési, illetve településképi bejelentési eljárások rendjéről, a védett épületek pályázati támogatásáról szóló rendeletek megújult tartalommal képeztek egy egységet. A helyi építési szabályzatból is minden, az épületek formai kialakítására vonatkozó előírást át kellett emelni ide. A rendelet megalkotásakor számos államigazgatási egyeztetést le kellett folytatni, az elfogadást követően a törvényességi felülvizsgálaton is átesett. A rendelet módosítása részben egyéni kérelmek, részben jogszabályi változások miatt vált szükségessé.

A településképi rendelet módosítása kapcsán a Szent István király u. 191. alatti épület tulajdonosa kérelmezte a helyi védelem törlését, hogy a leromlott állagú lakóház elbontható legyen.
A településképi rendelet módosítása kapcsán a Szent István király u. 191. alatti épület tulajdonosa kérelmezte a helyi védelem törlését, hogy a leromlott állagú lakóház elbontható legyen.
Fotó: Mészely Réka

A településképi rendelet módosítása szükségessé vált

A Városháza tájékoztatása szerint a felhívás alapján a rendeletből törölni kell minden, a helyi természetvédelemmel (védett erdők, közparkok, fasorok, stb.) kapcsolatos előírást. Ennek oka az, hogy a helyi természetvédelem más tartalommal és szakági egyeztetést követően jelölhető ki. A törléssel egyidejűleg a helyi természetvédelemről önálló önkormányzati rendeletet kell alkotni.

  • Civil kezdeményezés érkezett a magyaróvári temetőben található Cselley síremlék védelem alá helyezésére. A síremléket időközben fel is újították, a védelem alá helyezést a képviselő testület előzetesen támogatta.
  • A Szent István király u. 191. alatti épület tulajdonosa kérelmezte a helyi védelem törlését, hogy a leromlott állagú lakóház elbontható legyen. Az épület állaga miatt gazdaságosan nem felújítható, bontása indokolt. Jelen állapotában rontja a településképet.
  • Az Óvártej Zrt. kérelmezte az Alkotmány u. 15-17. alatti ingatlanán álló két épület helyi védettségének törlését. Az indoklás szerint az épületeket elbontanák, teret adva ezzel további fejlesztéseknek. A két épület védettségének törléséről a képviselő-testület az államigazgatási egyeztetés, illetve a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények ismeretében dönt.
  • A településképi véleményezési eljárásban a polgármester a véleményét jelenleg a városi főépítész szakvéleményére alapozza. Magasabb szintű jogszabályi előírás alapján a járásszékhely településeken kötelező a helyi építészeti tervtanács létrehozása. Ennek felállását követően a tervtanácsi vélemény lesz a településképi vélemény alapja. Ezt a rendeletben módosítani kell.
  • A Mosonudvarral történt területcsere miatt módosult a közigazgatási terület határa. Ezt a rendelet érintett térképi mellékleteiben, függelékeiben javítani kell.

A módosítási eljárás során partnerségi egyeztetést is le kell lefolytatni, mely során a beérkezett véleményekről, javaslatokról feljegyzés készül, melyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá. A partnerségi egyeztetés keretében az érintett területek lakói, a gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak képviselői észrevételt, javaslatot tehetnek a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Az érdemi véleményeket elsősorban a hely védelem kijelölésével, törlésével kapcsolatban várják szeptember 5-ig a városi főépítészhez levélben (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) - cégek esetében e-papíron-, vagy emailben ([email protected]).

A tervezett módosításokkal kapcsolatban lakossági fórumot szeptember 2-án 16.15 órakor tartanak a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében. A módosításokat tartalmazó dokumentáció elérhető a város honlapján az önkormányzat oldalon, a Településképi rendelet mappában, illetve megtekinthetők a városi főépítésznél ügyfélfogadási időben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu