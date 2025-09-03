Új közösségi terek és megújult központ Hidegségen

A beruházás az „Élhető települések” elnevezésű pályázati konstrukció támogatásával valósult meg, közel 62 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő forrásból.

A település közösségi életének színtere újult meg Fotó: Hidegség község közösségi oldal

Épül, szépül a település

A fejlesztés a település igazgatási és közösségi életének központját érintette, ahol az önkormányzati hivatal, a könyvtár, az orvosi rendelő, a védőnői tanácsadó és a közösségi színtér működik. A régi aszfaltburkolatot elbontották, helyére minőségi térkőburkolat került, valamint felújították a járdákat és lépcsőket is. Az új térvilágítás és az okospad nemcsak korszerűvé, hanem barátságossá is tette a környezetet, amelyet friss parkosítás egészít ki. A központ mellett új gépjárműparkolók is épültek, megkönnyítve a községbe érkezők mindennapjait.

A külső terek megújítása mellett az épület új funkciót is kapott az egykori élelmiszerbolt helyiségeinek felújításával és bejárati ajtajának cseréjével modern közösségi tér jött létre. A helyiség ideális otthona lett a különféle szabadidős és sporttevékenységeknek – legyen szó tornáról, kangoo-ról, jógáról vagy más mozgásformákról. A beruházás így nemcsak a település központját szépítette meg, hanem új lehetőségeket teremtett a lakosság egészséges, aktív életmódjához is.

A projekt eredményeként Hidegség központja és közösségi tere olyan hellyé vált, ahol a fiatalok és a családok egyaránt megtalálhatják a számukra vonzó kikapcsolódási lehetőségeket. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program részeként, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg, konzorciumi partnerként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatallal együttműködésben.