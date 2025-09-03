szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Településfejlesztés

1 órája

Új közösségi terek és megújult központ Hidegségen

Címkék#település#fejlesztés#Hidegség

Hidegség új fejezethez érkezett: a település központja és közösségi terei teljesen megújultak, amelynek köszönhetően a falu még élhetőbbé és vonzóbbá vált a helyiek és az idelátogatók számára egyaránt.

Kisalföld.hu

A beruházás az „Élhető települések” elnevezésű pályázati konstrukció támogatásával valósult meg, közel 62 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő forrásból.

település
A település közösségi életének színtere újult meg Fotó: Hidegség község közösségi oldal

Épül, szépül a település

A fejlesztés a település igazgatási és közösségi életének központját érintette, ahol az önkormányzati hivatal, a könyvtár, az orvosi rendelő, a védőnői tanácsadó és a közösségi színtér működik. A régi aszfaltburkolatot elbontották, helyére minőségi térkőburkolat került, valamint felújították a járdákat és lépcsőket is. Az új térvilágítás és az okospad nemcsak korszerűvé, hanem barátságossá is tette a környezetet, amelyet friss parkosítás egészít ki. A központ mellett új gépjárműparkolók is épültek, megkönnyítve a községbe érkezők mindennapjait.

A külső terek megújítása mellett az épület új funkciót is kapott az egykori élelmiszerbolt helyiségeinek felújításával és bejárati ajtajának cseréjével modern közösségi tér jött létre. A helyiség ideális otthona lett a különféle szabadidős és sporttevékenységeknek – legyen szó tornáról, kangoo-ról, jógáról vagy más mozgásformákról. A beruházás így nemcsak a település központját szépítette meg, hanem új lehetőségeket teremtett a lakosság egészséges, aktív életmódjához is.

A projekt eredményeként Hidegség központja és közösségi tere olyan hellyé vált, ahol a fiatalok és a családok egyaránt megtalálhatják a számukra vonzó kikapcsolódási lehetőségeket. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program részeként, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg, konzorciumi partnerként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatallal együttműködésben.

A beruházás teljes költsége 61 963 055 forint volt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu