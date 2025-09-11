szeptember 11., csütörtök

Nincs térerő

1 órája

Akadozik a telekomos térerő a faluban, a szolgáltató adótornyot ígér és a VoWiFi-t javasolja

Címkék#VoWiFi#akadozik#szolgáltatás#Telekom#Hálózat#önkormányzat#adótorony

Rábapordányban gondok vannak a Telekom szolgáltatásával. A helyiek arra panaszkodnak, hogy a Telekom rendszerében gyakran nincs térerő, akadozik a hálózat.

Kisalföld.hu

A rábapordányi önkormányzathoz az elmúlt időszakban egyre gyakrabban érkezett panasz arról, hogy a Telekom hálózatával gondok vannak. Nincs térerő, akadozik a szolgáltatás a Telekom rendszerben. Visy László polgármester megerősítette, valóban vannak gondok a rendszerrel, „keresni kell a térerőt” a faluban. 

A Telekom szolgáltatása akadozik Rábapordányban.
A Telekom szolgáltatás akadozik Rábapordányban. A cég új adótorony építését ígéri. Fotó: Illusztráció

A Telekom hálózat akadozik

A községvezető utánajárt a dolognak és közösségi oldalán arról tájékoztatta a helyieket, hogy a Magyar Telekom visszajelzése szerint 2025 végéig új 4G-s adótorony telepítését tervezik a környéken a jobb lefedettség érdekében. A polgármester azt a javaslatot kapta a cégtől, hogy addig is a VoWiFi (wifihívás) szolgáltatást használják a falubeliek. 
 

 

