Akadozik a telekomos térerő a faluban, a szolgáltató adótornyot ígér és a VoWiFi-t javasolja

A rábapordányi önkormányzathoz az elmúlt időszakban egyre gyakrabban érkezett panasz arról, hogy a Telekom hálózatával gondok vannak. Nincs térerő, akadozik a szolgáltatás a Telekom rendszerben. Visy László polgármester megerősítette, valóban vannak gondok a rendszerrel, „keresni kell a térerőt” a faluban.

A Telekom szolgáltatás akadozik Rábapordányban. A cég új adótorony építését ígéri. Fotó: Illusztráció

A Telekom hálózat akadozik

A községvezető utánajárt a dolognak és közösségi oldalán arról tájékoztatta a helyieket, hogy a Magyar Telekom visszajelzése szerint 2025 végéig új 4G-s adótorony telepítését tervezik a környéken a jobb lefedettség érdekében. A polgármester azt a javaslatot kapta a cégtől, hogy addig is a VoWiFi (wifihívás) szolgáltatást használják a falubeliek.

