Telefonfülkékben csendülnek fel Bécs történetei

Két bécsi lakótelepen különleges telefonfülkék jelentek meg, amelyek nem hívásokat fogadnak, hanem történeteket mesélnek. A "Stille Post" (magyarul: "Szájról szájra" vagy "Suttogó játék") című új hanginstalláció célja, hogy a helyi közösségek személyes emlékein és elbeszélésein keresztül erősítse a szomszédsági összetartozást és a párbeszédet. A projektet a bécsi lakótelepi közösségi életért felelős művészeti egyesület, a Kulturlabor Gemeindebau készítette a Bécsi Köztéri Művészetek Intézet (KÖR) együttműködésével, ami két helyszínen, a Favoriten kerület Per-Albin-Hansson-lakótelepén, valamint a döblingi Kopenhagen-házban látogatható. A telefonfülkékbe bárki beülhet, és meghallgathatja a környékbeli lakók által megosztott történeteket, amelyek a közösségi életről, a barátságokról, a családi kapcsolatokról és a távolságon átívelő emberi kötelékekről szólnak. A felvételek rögzítését megelőzően a projekt művészeti vezetője, Laura Andreß és munkatársai több héten át beszélgettek a helyiekkel, akik önként vállalták, hogy megosztják saját élményeiket. Ezekből az interjúkból állt össze az a sokszínű hangarchívum, amelyet az installáció részeként a fülkékben bárki meghallgathat.

A képen a "Stille Post" hanginstalláció egyik telefonfülkéje előtt (balról jobbra): Cornelia Offergeld KÖR – Köztéri Művészetek Intézetének munkatársa, Arno Rabl, a bécsi lakótelepi közösségi életért felelős művészeti egyesület munkatársa, Laura Andreß, a projekt művészeti vezetője és Veronica Kaup-Hasler, Bécs kulturális tanácsnoka láthatóak.

Fotó: Stadt Wien/Markus Wache

A megnyitón Veronica Kaup-Hasler, Bécs kulturért felelős városi tanácsnoka is részt vett és a megmozdulás fontosságát hangsúlyozta: "A történeteink összekötnek, még akkor is, ha különbözőek vagyunk. A köztéri művészet olyan helyeket teremt, ahol az emberek találkozhatnak egymással. A "Stille Post " remekül megmutatja, milyen fontosak a közösség történetei és élményei a város életében, hiszen így újra köztudatba kerülve összekapcsolja az embereket." A projekt megálmodója és művészeti vezetője, Laura Andreß így fogalmazott: "A hallott történetek nagyon különbözőek, de megmutatják, hogy milyen sokszínű egy közösség. A telefonfülkékben hallható visszaemlékezések arra ösztönzik az embereket, hogy figyeljenek egymásra és legyenek nyitottak a mások történeteire."

A program november végéig ingyenesen látogatható - írta a City of Vienna sajtóközleményében.