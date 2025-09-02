2 órája
Mindenkiben lakozik tehetség - Hujber Júlianna volt podcastunk vendége
Hujber Júlianna mesterpedagógus, a Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának tagja, a Nemzeti Tehetség Központ szakértője volt a Kisalföld podcast vendége. Arról beszélgettünk, mi a tehetség, milyen programokat kínálnak a tehetséges gyerekeknek. A tehetséggondozás nagyon fontos téma.
A Kisalföld podcast vendégével, Hujber Júlianna mesterpedagógussal, a Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának tagjával, a Nemzeti Tehetség Központ szakértőjével a tehetségekről, a tehetséggondozásról beszélgettünk.
A tehetséggondozás már a kicsiknél kezdődik
– Tisztázzunk egy alapvető kérdést: ki tehetséges?
– Úgy gondolom, hogy mindenkiben lakozik tehetség. A pedagógusok, illetve a szakemberek feladata, hogy ezt a bújtatott tehetséget előhozzák valamilyen módon. Mindenképpen bátorítani kell a fiatalokat, és arra is meg kell őket tanítani, hogy a kudarcot is el kell tudni viselni.
– Milyen programokkal tudják a tehetségeket segíteni?
– Nagyon fontos, hogy legyenek versenyek, amelyekre készülniük kell, de az is fontos, hogy a versenyek összekapcsolódjanak valamilyen fantasztikus élménnyel. Például, a Zrínyi Ilona matematika verseny háromnapos országos fordulóján játékos feladatokat oldanak meg a tanulók, majd elmennek múzeumba, vagy ha olyan városban van a döntő, akkor az egyetem professzorainak előadását hallgathatják meg. Fontosak tehát az élmények is, közben bepillantást nyernek az egyetemek életébe is.
– A győri Széchenyi István Egyetemen működő tehetségsegítő tanács köznevelési és szakképzési koordinátoraként dolgozik. Mi a feladata?
– Megpróbáljuk bevonzani a fiatalokat az egyetemre. Minél több, a középiskolás fiatalokat megszólító versenyt, rendezvényt igyekezünk szervezni az egyetemen. Úgy gondoljuk, hogy ha valaki egy helyen jól érzi magát, akkor oda szívesen visszamegy, vagy máskor is szívesen részt vesz egy másik versenyen vagy esetleg oda fogja majd beadni a jelentkezését. A rendezvényeinken résztvevő diákok közül később sokan jelentkeznek hozzánk közösségi szolgálatra, hogy segítenének a verseny rendezésében. Ez azért is jó, mert ők már átélték azok hangulatát, tudják mindennek a rendjét, utat mutatnak a következő nemzedéknek. Természetesen az egyetem tehetségsegítő tanácsának munkája elengedhetetlen a versenyek megszervezéséhez, de nagyon sokat segít még az egyetem könyvtára is, hiszen a legtöbb versenyt ott rendezzük. A gyerekeknek nagyon tetszik az a modern környezet, de az egész campus hangulata is.
– Nézzük, milyen lehetőségek várják a tehetséges fiatalokat ebben az évben!
– Én matematika, kémia, informatika szakos tanár vagyok, ezért főleg a matematika versenyeket szervezem, ez alól kivétel a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, amit szintén az egyetemmel közösen szervezünk, illetve egy új, a Dürer Verseny, ami egy komplex matematika, kémia, fizika megmérettetés.
- A versenyekre nevezni az interneten kell.
- Általában harmadiktól tizenkettedik osztályos gyerekekig várjuk a tanulókat.
- A jelentkezők írnak egy előválogatót általában az iskolájukban és onnan kerülhetnek a legjobban teljesítők az egyetemen megrendezett versenyre.
- A versenyekre jelentkezhet bármelyik kisdiák, tehát nem csak a pedagógusok nevezhetik a gyerekeket, hanem a a szülők is megtehetik. Több olyan tehetséges diákunk is volt, akit nem az iskola nevezett.
Az egyik legnagyobb versenyre, a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre már október 1-ig kell nevezni. A körzeti forduló időpontja november 7. 14 óra 30 perc. Az eredményhirdetésre november 11-én kerül sor. Itt a 3-12. osztályos diákok négy fős csapatban versenyeznek, akik együtt oldják meg a feladatot, tehát nagyon fontos az együttgondolkodás, az együttműködés képessége.
Ugyancsak korán kezdődik már a Megyei Matematikaverseny is, amelyre október 21-ig kell jelentkezni. Az iskolai fordulókra december 1-én 14 órától kerül sor, a megyei fordulót pedig február 2-án rendezzük. Ezen a versenyen öt feladatot kell a diákoknak kidolgozni, majd egy értékelőbizottság javítja. Itt minden mondat, tehát az is számít, hogy szép világosan leírta-e a választ a tanuló. Tavaly a megyei matematikaversenyen legjobban teljesítők egy háromnapos erdélyi nemzetközi matematikaversenyen vehettek részt, volt is olyan kis diák, aki ott is első helyezést ért el. Sok élménnyel gazdagodva tértek haza a versenyzők.
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny nagyon népszerű a tanulók körében, asz idén október 7-ig kell rá jelentkezni, az első, iskolai forduló időpontja pedig november 24.
A Kecske Kupa egy nagyon népszerű és modern verseny. Négy fős csapatban dolgoznak a diákok. Minden csapat kap egy QR-kódot, ami a feladathoz viszi a versenyzőket. Választhatnak. Négyféle feladat, geometria, algebra, trigonometria és szöveges feladatok vannak benne, a diákok választhatnak, melyiket szeretnék. Erre a versenyre október 21-ig lehet nevezni, az első fordulóra pedig december 5-én kerül sor.
Tavaly rendeztük meg először a Dürer versenyt, ami matematika, kémia, fizika verseny. Van még egy érdekes rendezvényünk, a Pi Nap, amit ami 3,14, ezért március 14-én van minden évben.
– Sok diáknak a matematika a mumusa tantárgyak között. Hogyan lehet megszerettetni velük vajon a matematikát?
– Ezeknek a versenyeknek pontosan az a célja, hogy ezt az ellentmondást feloldjuk, hiszen a matematika egy nagyon-nagyon fontos tudomány. Az életben nagyon sokszor kell gyorsan döntéseket hoznunk. A feleletválasztós matematikai feladatok lényege pedig pont az, hogy gyorsan tudjunk eldönteni valamit. Az élmény pedig fontos ahhoz, hogy gyerekek minél jobban megszeressék a versenyt. Természetesen az élmény mellett mindig van valami kis jutalom is.
Hallgassa meg a beszélgetést: