Mindenkiben lakozik tehetség - Hujber Júlianna volt podcastunk vendége

A Kisalföld podcast vendégével, Hujber Júlianna mesterpedagógussal, a Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának tagjával, a Nemzeti Tehetség Központ szakértőjével a tehetségekről, a tehetséggondozásról beszélgettünk.

Fotó: Molcsányi Máté

A tehetséggondozás már a kicsiknél kezdődik

– Tisztázzunk egy alapvető kérdést: ki tehetséges?

– Úgy gondolom, hogy mindenkiben lakozik tehetség. A pedagógusok, illetve a szakemberek feladata, hogy ezt a bújtatott tehetséget előhozzák valamilyen módon. Mindenképpen bátorítani kell a fiatalokat, és arra is meg kell őket tanítani, hogy a kudarcot is el kell tudni viselni.

– Milyen programokkal tudják a tehetségeket segíteni?

– Nagyon fontos, hogy legyenek versenyek, amelyekre készülniük kell, de az is fontos, hogy a versenyek összekapcsolódjanak valamilyen fantasztikus élménnyel. Például, a Zrínyi Ilona matematika verseny háromnapos országos fordulóján játékos feladatokat oldanak meg a tanulók, majd elmennek múzeumba, vagy ha olyan városban van a döntő, akkor az egyetem professzorainak előadását hallgathatják meg. Fontosak tehát az élmények is, közben bepillantást nyernek az egyetemek életébe is.

– A győri Széchenyi István Egyetemen működő tehetségsegítő tanács köznevelési és szakképzési koordinátoraként dolgozik. Mi a feladata?

– Megpróbáljuk bevonzani a fiatalokat az egyetemre. Minél több, a középiskolás fiatalokat megszólító versenyt, rendezvényt igyekezünk szervezni az egyetemen. Úgy gondoljuk, hogy ha valaki egy helyen jól érzi magát, akkor oda szívesen visszamegy, vagy máskor is szívesen részt vesz egy másik versenyen vagy esetleg oda fogja majd beadni a jelentkezését. A rendezvényeinken résztvevő diákok közül később sokan jelentkeznek hozzánk közösségi szolgálatra, hogy segítenének a verseny rendezésében. Ez azért is jó, mert ők már átélték azok hangulatát, tudják mindennek a rendjét, utat mutatnak a következő nemzedéknek. Természetesen az egyetem tehetségsegítő tanácsának munkája elengedhetetlen a versenyek megszervezéséhez, de nagyon sokat segít még az egyetem könyvtára is, hiszen a legtöbb versenyt ott rendezzük. A gyerekeknek nagyon tetszik az a modern környezet, de az egész campus hangulata is.