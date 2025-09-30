szeptember 30., kedd

A geotermális hő is besegít

1 órája

Feltekerték a fűtést 3700 lakásban – a kórházban is már melegek a radiátorok Mosonmagyaróváron

Hétfőn 3700 lakásban indították el a távhő szolgáltatást Mosonmagyaróváron, emellett mintegy ötven intézményben is indult a fűtés. A távhő harmadát geotermális hő adja éves szinten a Lajta-parti városban.

Mészely Réka

Hétfő óta melegek a radiátorok abban a 3700 mosonmagyaróvári lakásban, melyet távhővel fűtenek. Emellett mintegy ötven közintézményben, üzletekben is bekapcsolták a távhőt – többek között ezt is megtudtuk Bakler Csabától, a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó kft. távhő üzletágvezetőjétől.

A távhőre Mosonmagyaróváron geotermális hő is rásegít
Fotó: Kerekes István

A távhő már meleget ad Mosonmagyaróváron 

– A hő egy részét a Geotherm Hungary Kft. adja: az átmeneti időszakban a fogyasztás felét a geotermális hő biztosítja, és erre segít rá a MOTIM-tól átvett hulladékhő, és gázt nem is kell használni. Így sok esetben környezetbarát hő ad meleget sok mosonmagyaróvári háztartásban. Éves szinten pedig a geotermális erőmű a szükséges hőmennyiség harmadát biztosítja – emelte ki Bakler Csaba. Mint hangsúlyozta, ilyenkor figyelik az időjárás előrejelzést és a hőmérsékletet, és ennek függvényében indítják be a szolgáltatást, melyet szeptember 15. és május 15. között lehet igénybe venni. 

Most tehát szeptember 29-én fűtöttek be a mosonmagyaróvári lakásokban, amit a hűvös éjszakák is indokolttá tettek. Egyébként van arra is lehetőség, hogy társasházanként, lakóközösségenként éljenek azzal, hogy mégsem kérik a fűtést még, ám ezúttal nem érkezett ilyen kérés. A Karolina Kórházban viszont már hamarabb bekapcsolták a melegítést, egy próbafűtést követően. Távhővel fűtött Mosonmagyaróváron több bölcsőde, óvoda, iskola mellett a posta, a Flesch Károly Kulturális Központ és a Civil Ház is. 

Tekintse meg Kerekes István helyszínen készült fotóit:

Feltekerték a fűtést 3700 lakásban – a kórházban is már melegek a radiátorok

Fotók: Kerekes István

Fejlesztések önerőből és pályázatból

A szolgáltató a pályázati lehetőségekre számított a rendszer fejlesztésére, mert saját forrásból főként hibajavításra, karbantartásra tudnak fordítani, nagyobb felújításra nem. 

– A Károly utcában kisebb vezetékcsere kezdődött, ami félpályás útlezárással jár. A munkálatokkal jövő héten végzünk – húzta alá Bakler Csaba.

Hangsúlyozta: egy másfél milliárd forintos pályázat eredményhirdetését is várják. A légvezetékek egy részét a Városközponttól a Hanság utcáig már korábban a föld alá helyezték. Régóta tervezték azt is, hogy annak folytatásában is a MOTIM-gyárig történjen meg a beruházás. A mintegy 1,2 kilométeres vezeték föld alá helyezése még további hónapokat jelent, hiszen a pályázati eredményhirdetés után közbeszerzést kell kiírni a kivitelezésre. 

 

 

