szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi hidegben

3 órája

Melegek a radiátorok - Sopronban közel 7000 lakásban indult el a távfűtés

Címkék#hideg időjárás#távfűtés#Sopron

Az őszi hideg idén korán beköszöntött Sopronban is. Szeptember végére a hőmérséklet tartósan a megszokottnál alacsonyabb értékeket mutatott, így a Sopron Holding Zrt. szeptember 29-én hivatalosan is elindította a távfűtést a városban. A döntés több ezer soproni család mindennapjait érinti, hiszen a szolgáltatás közel 7000 lakásban biztosítja a meleget.

Varga Henrietta

A távfűtés elsősorban a sűrűn lakott városrészeket érinti: a Jereván lakótelepen, az Ibolya úti és a Kőfaragó téri tömbökben, valamint a József Attila utcai lakótelepen élő családok otthonaiban indult el fűtés, a korai, hideg időjárás miatt. 

távfűtés
Szeptember 29-én közel 7000 otthonban indult el a távfűtés, így az Ibolya úti lakótelepen is Fotó: Rombai Peter  \    RepeszTech

Távfűtés: Sopronban is melegek a radiátorok

Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések zajlottak a háttérben, amelyek célja a szolgáltatás biztonságának növelése volt. A Sopron Holding több szakaszon elvégezte a távvezetékek cseréjét, amely hosszú távon a lakók komfortját és a meghibásodások számának csökkenését szolgálja.

- A beruházások folyamatosan zajlottak, így az idei szezonban kevesebb üzemzavar várható – emelte ki Varga Zoltán, a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója.

A szolgáltató ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számít. Arra kérik az érintett lakókat, hogy mindenki ellenőrizze saját otthonában a fűtés működését. Ha valaki hibát vagy rendellenességet tapasztal, azt a központi hibabejelentőn, a 99/311-027-es telefonszámon jelezze.

Ez különösen fontos az első napokban, amikor a rendszer újraindítása során apróbb problémák előfordulhatnak. A gyors jelzés nemcsak az adott háztartás, hanem a teljes lakóközösség kényelmét is szolgálja.

A távfűtés Sopronban régóta elérhető, és sok család számára kényelmes, biztonságos megoldást jelent a téli hónapokban. Nem kell külön kazánnal, tüzelőanyaggal vagy karbantartással foglalkozni, hiszen a szolgáltató központilag biztosítja a meleget. Emellett a korszerűsített rendszernek köszönhetően az energiahatékonyság is javul, ami hosszabb távon a környezetet és a lakosság pénztárcáját egyaránt kíméli.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu