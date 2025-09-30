Melegek a radiátorok - Sopronban közel 7000 lakásban indult el a távfűtés

A távfűtés elsősorban a sűrűn lakott városrészeket érinti: a Jereván lakótelepen, az Ibolya úti és a Kőfaragó téri tömbökben, valamint a József Attila utcai lakótelepen élő családok otthonaiban indult el fűtés, a korai, hideg időjárás miatt.

Szeptember 29-én közel 7000 otthonban indult el a távfűtés, így az Ibolya úti lakótelepen is Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Távfűtés: Sopronban is melegek a radiátorok

Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések zajlottak a háttérben, amelyek célja a szolgáltatás biztonságának növelése volt. A Sopron Holding több szakaszon elvégezte a távvezetékek cseréjét, amely hosszú távon a lakók komfortját és a meghibásodások számának csökkenését szolgálja.

- A beruházások folyamatosan zajlottak, így az idei szezonban kevesebb üzemzavar várható – emelte ki Varga Zoltán, a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója.

A szolgáltató ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számít. Arra kérik az érintett lakókat, hogy mindenki ellenőrizze saját otthonában a fűtés működését. Ha valaki hibát vagy rendellenességet tapasztal, azt a központi hibabejelentőn, a 99/311-027-es telefonszámon jelezze.

Ez különösen fontos az első napokban, amikor a rendszer újraindítása során apróbb problémák előfordulhatnak. A gyors jelzés nemcsak az adott háztartás, hanem a teljes lakóközösség kényelmét is szolgálja.

A távfűtés Sopronban régóta elérhető, és sok család számára kényelmes, biztonságos megoldást jelent a téli hónapokban. Nem kell külön kazánnal, tüzelőanyaggal vagy karbantartással foglalkozni, hiszen a szolgáltató központilag biztosítja a meleget. Emellett a korszerűsített rendszernek köszönhetően az energiahatékonyság is javul, ami hosszabb távon a környezetet és a lakosság pénztárcáját egyaránt kíméli.