Elindul a távfűtés Győrben

Tekintettel a hűvösre fordult időjárásra és az időjárás-előrejelzésekre, mely a következő napokban is hűvös idő várható, ezért Győrben szeptember 30-án reggel valamennyi távhővel ellátott háztartásban és intézményekben a felhasználók külön kérése nélkül is megindul a fűtés - közölte a részleteket a Győr-Szol Zrt.

Indul a távfűtés Győrben. Forrás: Shutterstock

A korszerűsített, termosztatikus radiátorszeleppel felszerelt fűtési rendszerek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a fűtés indítása után javasolt egy ideig teljesen nyitott állapotban tartani annak érdekében, hogy a panaszokat okozó levegő minél hamarabb távozni tudjon a rendszerből.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a szokásos gyakorlatnak megfelelően az időjárás függvényében folytatja vagy állítja le, illetve amennyiben az indokolt, szakaszosan (reggel és este) üzemelteti a fűtési rendszereket.

A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az általánostól eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösségek közös képviselői írásban kezdeményezhetik. A közös képviselők a [email protected] címre küldhetik a kérelmeket.

Tanácsok a távfűtés megkezdésének időszakára

Radiátorszelepek nyitása

A fűtés elindításkor a legtöbb problémát a belevegősödött felhasználói rendszerek jelentik. Ebben az időszakban a fogyasztói hibabejelentések többsége az, hogy egy-egy helyiségben nem melegednek fel a radiátorok, vagy a levegősödés miatt zaj tapasztalható. A hibák nagy része a nyári időszakban az épületek fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújításokhoz, átalakításokhoz, radiátorcserékhez köthető, ugyanis ezekhez a munkákhoz a hálózatot le kellett üríteni. A korszerűsített fűtéssel rendelkező épületekben a légtelenítési munkák az átlagosnál is nagyobb problémát jelentenek, mivel egy-egy zárt termosztatikus radiátorszelep miatt a levegő nem tud a rendszerből egy ütemben, teljes körűen távozni, így a hibabejelentések ismétlődnek. Ilyen fűtési rendszerek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a fűtés indítása után javasolt egy ideig teljesen nyitott állapotban tartani annak érdekében, hogy a panaszokat okozó levegő minél hamarabb távozni tudjon a rendszerből.