3 órája
Elindul a távfűtés Győrben
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága szeptember 30-án a kora reggeli óráktól megkezdi az általános fűtést szolgáltatási területén.
Tekintettel a hűvösre fordult időjárásra és az időjárás-előrejelzésekre, mely a következő napokban is hűvös idő várható, ezért Győrben szeptember 30-án reggel valamennyi távhővel ellátott háztartásban és intézményekben a felhasználók külön kérése nélkül is megindul a fűtés - közölte a részleteket a Győr-Szol Zrt.
A korszerűsített, termosztatikus radiátorszeleppel felszerelt fűtési rendszerek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a fűtés indítása után javasolt egy ideig teljesen nyitott állapotban tartani annak érdekében, hogy a panaszokat okozó levegő minél hamarabb távozni tudjon a rendszerből.
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a szokásos gyakorlatnak megfelelően az időjárás függvényében folytatja vagy állítja le, illetve amennyiben az indokolt, szakaszosan (reggel és este) üzemelteti a fűtési rendszereket.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az általánostól eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösségek közös képviselői írásban kezdeményezhetik. A közös képviselők a [email protected] címre küldhetik a kérelmeket.
Tanácsok a távfűtés megkezdésének időszakára
Radiátorszelepek nyitása
A fűtés elindításkor a legtöbb problémát a belevegősödött felhasználói rendszerek jelentik. Ebben az időszakban a fogyasztói hibabejelentések többsége az, hogy egy-egy helyiségben nem melegednek fel a radiátorok, vagy a levegősödés miatt zaj tapasztalható. A hibák nagy része a nyári időszakban az épületek fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújításokhoz, átalakításokhoz, radiátorcserékhez köthető, ugyanis ezekhez a munkákhoz a hálózatot le kellett üríteni. A korszerűsített fűtéssel rendelkező épületekben a légtelenítési munkák az átlagosnál is nagyobb problémát jelentenek, mivel egy-egy zárt termosztatikus radiátorszelep miatt a levegő nem tud a rendszerből egy ütemben, teljes körűen távozni, így a hibabejelentések ismétlődnek. Ilyen fűtési rendszerek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a fűtés indítása után javasolt egy ideig teljesen nyitott állapotban tartani annak érdekében, hogy a panaszokat okozó levegő minél hamarabb távozni tudjon a rendszerből.
Radiátorszelepek ellenőrzése
Érdemes ellenőrizni a csatlakozásokat és a szelepeket, hogy tapasztalható-e szivárgás. A fűtési szolgáltatás elindításakor előfordul, hogy a nyáron elzárt szelepek letapadnak, nyitást követően sem engedik át a fűtővizet a radiátorba vagy ellenkezőleg, nem teszik lehetővé annak teljes elzárását. Rendellenesség esetén, javasolják szakember felkeresését a hiba elhárítására.
Légtelenítés
A távfűtés elindításakor a radiátorokban lévő levegő megakadályozhatja a melegvíz áramlását. Ezt a probléma megoldható a radiátorok légtelenítésével. Egy egyszerű kulcs vagy csavarhúzó segítségével engedjük ki a levegőt, amíg víz nem kezd szivárogni. Ezzel biztosítható, hogy a radiátor minden pontja átmelegedjen. Ahol automata légtelenítő berendezés van, ott – annak megfelelő működése esetén – a légtelenítés megtörténik a fűtés elindulását követően. Ha a készülék nem vagy nem megfelelően működik, érdemes szakemberez fordulni.
Radiátorok szabaddá tétele
Győződjünk meg róla, hogy a radiátorok nincsenek eltakarva bútorokkal vagy függönyökkel. A fűtőtestek körüli szabad légáramlás kulcsfontosságú a hatékony hőleadás szempontjából.
Hőmérséklet-szabályozás
Ahol erre lehetőség van, állítsuk be a radiátor termosztatikus szelepeit a kívánt hőmérsékletre. Ez nemcsak a komfortérzetünket növeli, de a fűtési költségek optimalizálásában is segíthet.