1 órája
Tátott szájjal hallgatták az ovisok a győrújfalui állatorvos meséjét – Sok fotó és videó!
A győrújfalui Vadvirág Óvoda ovisai igazán különleges módon ünnepelték meg a Magyar Népmesék napját. Kedvenceik gyógyítója, dr. Parcsami András olvasott fel nekik egy tanulságos állatmesét. Sok fotót és videót hoztunk arról, mennyire tetszett a gyerekeknek a mese.
– Nincs olyan esemény, amire ne lehetne valahogy ráfűzni az állatvédelmet. A Magyar Népmesék napjához kapcsolódva is első gondolatom ez volt – tudtuk meg a győrújfalui Vadvirág Óvoda igazgatójától, Szilágyi-Humhál Adrienntől, aki hozzátette, intézményük már harmadik alkalommal nyerte el az „Állatbarát Óvoda” címet.
A gyerekek rendszeresen járnak dr. Parcsami András állatorvos győrújfalui rendelőjébe, ahol megnézhetik a számukra különleges eszközöket, és kaphatnak választ minden kérdésükre. Kedves ismerősként fogadták az állatorvost ovijukban, aki a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjának alkalmából megrendezett Magyar Népmesék napja kapcsán olvasott fel nekik.
Kattintson a képre, és lapozza végig Molcsányi Máté fotós képeit a győrújfalui óvoda különleges programjáról!
Tátott szájjal hallgatták az ovisok a győrújfalui állatorvos meséjétFotók: Molcsányi Máté
– Olyan mesét választottam, ahol az állatok összefognak egymással, és az együttműködés fontosságát hangsúlyozzák. Benedek Elek A bujdosó macska című meséjére esett a választásom. Igyekeztem a gyerekeket bevonni a mesébe, hogy ne csak hallgassák, hanem ötleteljenek közben arról, merre haladhat a történet – árulta el kérdésünkre dr. Parcsami András állatorvos.
A gyerekek a mesét tátott szájjal hallgatták, és folyamatosan ötleteltek a történet további alakulásán. A mese végén feltehették kérdéseiket. Egy kisfiú az iránt érdeklődött, a beteg cicákat meg tudja-e gyógyítani dr. Parcsami. Miután megnyugtató választ kapott, egy másik kisfiú úgy felbátorodott, hogy azt kérdezte, a dínók betegségét képes-e kezelni a doktor úr.
Kattintson a videóra, és hallgasson bele a mesébe!