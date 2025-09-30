Tátott szájjal hallgatták az ovisok a győrújfalui állatorvos meséjét – Sok fotó és videó!

– Nincs olyan esemény, amire ne lehetne valahogy ráfűzni az állatvédelmet. A Magyar Népmesék napjához kapcsolódva is első gondolatom ez volt – tudtuk meg a győrújfalui Vadvirág Óvoda igazgatójától, Szilágyi-Humhál Adrienntől, aki hozzátette, intézményük már harmadik alkalommal nyerte el az „Állatbarát Óvoda” címet.

A gyerekek rendszeresen járnak dr. Parcsami András állatorvos győrújfalui rendelőjébe, ahol megnézhetik a számukra különleges eszközöket, és kaphatnak választ minden kérdésükre. Kedves ismerősként fogadták az állatorvost ovijukban, aki a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjának alkalmából megrendezett Magyar Népmesék napja kapcsán olvasott fel nekik.

Kattintson a képre, és lapozza végig Molcsányi Máté fotós képeit a győrújfalui óvoda különleges programjáról!