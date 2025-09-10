Mindent telket beépítenek, a tulajdonosok is ehhez árazzák ingatlanjaikat, kollégánk véleménye

Az ingatlanpiac évek óta pörög, időbe telik, mire egy jó szakit talál az ember a kisebb, háztáji munkákhoz, annyira elfoglaltak és úgy tele vannak megrendelésekkel, elsősorban a társasházak adnak melót. Egymás után nőnek ki a földből a házak. Családi házak is, de leginkább a többlakásos társasházak, tömbök a jellemzőek. Minden négyzetmétert beépítenek, alig van zsebkendőnyi hely, ami szabadon marad. Úgy látszik, a kereslet megvan hozzá, különben nem fektetnének be az építőipari vállalkozók.

Társasházak emelkednek szinte minden üres telekre. Az árak is ehhez igazodnak, azok is emelkednek. Fotó: Illusztráció

Társasház szinte minden telken

Elkelnek a kertvégek, a saroktelkek, a nyeles telkek, "feltárják" a városközponti ingatlanokat, megveszik a városszéli házhelyeket, gödröket. Az persze külön kérdéskör lenne, hogy akkor, amikor minden lakás elkel, hogy a csudába csökkenhet például Csorna és Kapuvár lélekszáma is? Mindkét település jól tízezer alá esett vissza az elmúlt években.

A piac élénkülésével a telekárak is elszálltak és a tulajdonosok mind "társasházban gondolkodnak". Gyorsan körbenéztem az ingatlanos portálokon, csakhogy megerősítsem magamban, amit amúgy is tudtam: ezer négyzetméter körüli, üres ingatlan, "jó helyen", társasház építésére is alkalmasan 30 millió forint körül van. Egy hatszáz négyzetméteres 10 millió körüli áron kapható. Kapuváron és Csornán is ez a jellemző.

És, hogy mindezen miért is kezdtem el gondolkodni? A napokban megütötte a szemem egy hirdetés, ami társasház alsó lakásához ajánlott udvarrészt, "telket". Nem tévedés, ötvenöt négyzetmétert kínálnak 6 millió forintért. Az hittem, tévedésből írtak egy nullával többet, de kiderült, hogy nem., tényleg ennyi az ára. 6 millió az ötvenöt négyzetméterért. Nos, ez is igazolja, hogy valóban elszálltak az ingatlanárak, de nyilván lesz, akinek ez is megéri. Így mindkét fél jól jár!