Korlátozott helyettesítés

1 órája

Egy teljes hétig nem lesz orvos Rábapatonán

Címkék#Rábapatona#Dr Tarbay Gábor#háziorvos

Szabadság miatt változik a rendelés megszokott menete. Részletek a cikkünkben dr. Tarbay Gábor helyettesítésével kapcsolatban.

Kisalföld.hu

Szeptember 30-tól október 7-ig szabadságát tölti dr. Tarbay Gábor, Rábapatona háziorvosa. Ez idő alatt csak sürgősségi ellátás lesz főként a rábacsécsényi körzetben, délelőttönként 8-tól 11 óráig.

tarbay gábor, rábapatona, orvos
Rábapatona háziorvosa, dr. Tarbay Gábor egy ideig szabadságon lesz. Fotó illusztráció.

Tarbay Gábor arra kér minden beteget, hogy jelezzék érkezésüket a rábacsécsényi asszisztensnő felé a 06-30-349-7253-as telefonszámon.

– jelezte a település Facebook oldalán

Rábapatonán a szabadsága alatt egy alkalommal lesz rendelés: október 2-án 13-13.30-ig. Október 8-ától a rendelés a megszokott rend szerint zajlik.

Dr. Tarbay Gábor háziorvos

9142 Rábapatona, Kossuth u. 17.
96/471-624
20/545-1640

Dr. Tarbay Gábor rendelési ideje

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8 – 11
Kedd 13 – 16

 

 

