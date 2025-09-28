2 órája
Egy teljes hétig nem lesz orvos Rábapatonán
Szabadság miatt változik a rendelés megszokott menete. Részletek a cikkünkben dr. Tarbay Gábor helyettesítésével kapcsolatban.
Szeptember 30-tól október 7-ig szabadságát tölti dr. Tarbay Gábor, Rábapatona háziorvosa. Ez idő alatt csak sürgősségi ellátás lesz főként a rábacsécsényi körzetben, délelőttönként 8-tól 11 óráig.
Tarbay Gábor arra kér minden beteget, hogy jelezzék érkezésüket a rábacsécsényi asszisztensnő felé a 06-30-349-7253-as telefonszámon.
– jelezte a település Facebook oldalán.
Rábapatonán a szabadsága alatt egy alkalommal lesz rendelés: október 2-án 13-13.30-ig. Október 8-ától a rendelés a megszokott rend szerint zajlik.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos
9142 Rábapatona, Kossuth u. 17.
96/471-624
20/545-1640
Dr. Tarbay Gábor rendelési ideje
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8 – 11
Kedd 13 – 16
