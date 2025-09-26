Több mint 60 év után újraindul a tanítóképzés a Soproni Egyetemen

Sopronban csaknem száz évig működött tanítóképzés, amely az 1950-es évek végén szűnt meg; most több mint hat évtized után tér vissza a városba.

60 év után tér vissza a tanítóképzés Sopronba.

Fotó: Rombai Peter

Visszatér a tanítóképzés Sopronba

Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora elmondta: - az új szak keretében a hallgatók választhatnak a négyéves nappali és levelező képzés, valamint a rövidített, óvodapedagógus-diplomával rendelkezők számára kínált négy féléves forma között. A program különlegessége, hogy a hagyományos műveltségi területek mellett speciális ismeretköröket is kínál, így kiemelt hangsúlyt kap az óvoda-iskola átmenet kérdésköre, a fenntarthatóság, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása.

A Soproni Egyetem az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben valósítja meg a képzést, amely gyakorlatközpontú, modern és kompetenciaalapú szemléletet követ. A jövőben több soproni általános iskola is gyakorlóhelyként szolgál majd a tanításhoz.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar mindig is hallgatóközpontú intézmény volt. Most egy történelmi hagyományt folytatva, a 21. század elvárásaihoz igazodva nyitjuk meg kapuinkat a leendő tanítók előtt. Az a szemlélet, amely a személyes odafigyelésre, a tehetséggondozásra és a különféle problémákkal küzdő gyermekek támogatására épül, mintát is kíván adni.

Hiszen ahogy az egykori diákok évtizedek múlva is emlékeznek tanáraikra, úgy a jelenlegi képzésben részt vevő hallgatók is életre szóló tapasztalattal gazdagodnak, amit visznek majd tovább – hangsúlyozta Dr. habil. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja.