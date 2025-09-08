szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepélyes tanévnyitó

1 órája

Több mint ötezer elsős kezdi az egyetemet Győrben

Címkék#államtitkár#Fulbrigh#vendégprofesszor#Széchenyi István Egyetem

Mintegy 5200 hallgató kezdi meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen. Hétfőn délelőtt ünnepélyes keretek között nyitották meg a tanévet, ahol az első éves hallgatók fogadalmat is tettek. A tanévnyitóra megtelt az egyetem sportcsarnoka.

Barki Andrea
Több mint ötezer elsős kezdi az egyetemet Győrben

Fotó: Csapó Balázs

A mintegy 15 ezer hallgatóval rendelkező győri Széchenyi István Egyetem tanévnyitó ünnepségén köszöntőt mondott dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese. 

tanévnyitó
A tanévnyitó ünnepségen köszöntőt mondott dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese. 
Fotó: Csapó Balázs


Tanévnyitó több, mint ötezer elsőssel

– Büszkék lehetnek arra, hogy felvételt nyertek, hiszen intézményünk népszerűsége miatt csak a legjobbak  juthattak be – szólt az elsőéves hallgatókhoz a rektor, majd az egyre nagyobb számú nemzetközi hallgatókat köszöntötte. –Olyan intézményben tanulhatnak, amely a legnevesebb nemzetközi ranglistákon szerepel, igazolva egyetemünk helyét a világ felsőoktatási térképén. Egyetemünk nemzetközi kapcsolatrendszerének erősségét jelzi, hogy ebben a félévben négy Fulbright  ösztöndíjas vendégprofesszor  járul hozzá magasszínvonalú képzéseinkhez, kutatásainkhoz – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy az egyetem alapvető feladata, hogy a hallgatói olyan tudást és tapasztalatot szerezzenek, amellyel sikeres szakmai pályát építhetnek és megvalósíthatják hosszútávú személyes céljaikat. – Ebben kiváló oktatóink, sokrétű vállalati kapcsolataink, nemzetközi színvonalú infrastrukturánk, ösztöndíjaink valamint a külföldi tanulási és szakmai lehetőségek támogatják őket. A sikerben kiemelkedő jelentősége van egyetemünk működési modelljének, amely az anyagi és szervezeti hátteret biztosítja – szögezte le  dr. Friedler Ferenc.

tanévnyitó
A tanévnyitón Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár is köszöntötte a hallgatókat.
Fotó: Csapó Balázs

Az új modellről Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár is beszélt köszöntőjében. –Öt éve a magyar felsőoktatás legbátrabb intézményei elindultak egy  új úton. Határozottan kijelentették, hogy nagyobb függetlenséget, önállóságot, anatómiát szeretnének, mint amit az állami fenntartás jelent, és az államot partnerként hívják ahhoz, hogy a teljesítmény és az egyetemek nemzetközi  versenyképessége legyen a mérce – emlékeztetete a hallgatóságot az államtitkár, aki elmondta, hogy  már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5 százalékában, a korábbi hét helyett. 

Arról is beszélt, hogy 

  • harmadik éve több, mint százezren nyernek felvételt a magyar felsőoktatásba, 
  • folyamatosan nő az állami ösztöndíjas helyek száma. 
  • Tízből hat diák műszaki, informatikai, agrár vagy  egészségügyi területre nyer felvételt, 
  • minden második diák vidéken kezdi meg tanulmányait.

Tekintse meg a rendezvényen készült további fotóinkat:

Több mint ötezer elsős kezdi az egyetemet Győrben

Fotók: Csapó Balázs

A győri Széchenyi István Egyetem elsőéves hallgatóinak eskütételét dr. Friedler Ferenc rektor fogadta.

Fotó: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu