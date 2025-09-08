Több mint ötezer elsős kezdi az egyetemet Győrben

A mintegy 15 ezer hallgatóval rendelkező győri Széchenyi István Egyetem tanévnyitó ünnepségén köszöntőt mondott dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese.

Tanévnyitó több, mint ötezer elsőssel

– Büszkék lehetnek arra, hogy felvételt nyertek, hiszen intézményünk népszerűsége miatt csak a legjobbak juthattak be – szólt az elsőéves hallgatókhoz a rektor, majd az egyre nagyobb számú nemzetközi hallgatókat köszöntötte. –Olyan intézményben tanulhatnak, amely a legnevesebb nemzetközi ranglistákon szerepel, igazolva egyetemünk helyét a világ felsőoktatási térképén. Egyetemünk nemzetközi kapcsolatrendszerének erősségét jelzi, hogy ebben a félévben négy Fulbright ösztöndíjas vendégprofesszor járul hozzá magasszínvonalú képzéseinkhez, kutatásainkhoz – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy az egyetem alapvető feladata, hogy a hallgatói olyan tudást és tapasztalatot szerezzenek, amellyel sikeres szakmai pályát építhetnek és megvalósíthatják hosszútávú személyes céljaikat. – Ebben kiváló oktatóink, sokrétű vállalati kapcsolataink, nemzetközi színvonalú infrastrukturánk, ösztöndíjaink valamint a külföldi tanulási és szakmai lehetőségek támogatják őket. A sikerben kiemelkedő jelentősége van egyetemünk működési modelljének, amely az anyagi és szervezeti hátteret biztosítja – szögezte le dr. Friedler Ferenc.

A tanévnyitón Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár is köszöntötte a hallgatókat.

Az új modellről Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár is beszélt köszöntőjében. –Öt éve a magyar felsőoktatás legbátrabb intézményei elindultak egy új úton. Határozottan kijelentették, hogy nagyobb függetlenséget, önállóságot, anatómiát szeretnének, mint amit az állami fenntartás jelent, és az államot partnerként hívják ahhoz, hogy a teljesítmény és az egyetemek nemzetközi versenyképessége legyen a mérce – emlékeztetete a hallgatóságot az államtitkár, aki elmondta, hogy már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5 százalékában, a korábbi hét helyett.

Arról is beszélt, hogy

harmadik éve több, mint százezren nyernek felvételt a magyar felsőoktatásba,

folyamatosan nő az állami ösztöndíjas helyek száma.

Tízből hat diák műszaki, informatikai, agrár vagy egészségügyi területre nyer felvételt,

minden második diák vidéken kezdi meg tanulmányait.

