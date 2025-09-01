Az Audi Hungaria Iskolaközpont tanévnyitó ünnepségén hétfőn Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár mondott beszédet.

Tanévnyitó a győri Audi-iskolában. Fotó: Csapó Balázs

Tanévnyitó a győri Audi-iskolában

- A tanulás a boldogulás záloga. Az iskola a család, a közösség, az egyház mellett az identitásképzés egyik legfontosabb helyszíne. A szabadság a jogok mellett a köteleségekkel együtt ér valamit. A jövő magyarjai, németjei kerülnek ki kerülnek az iskolából, ők válnak a jövő mestereié, akik egyben majd idős családtagjaikról is gondoskodni fognak - jelentette ki Maruzsa Zoltán.

Az eseményen Havassy Tünde, az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány elnöke beszédében azt említette, hogy a felszabadultan telt nyár után nem könnyű az újrakezdés, de a barátokkal való találkozás enyhíti az első napok nehézségét, és a diákok hamarosan felveszik a fonalat. Hozzátette, hogy az iskola idén nagy beruházást nem tervez. Christina Rudnik, a budapesti Német Nagykövetség kulturális referense hangsúlyozta, hogy az Audi-iskola sikeres német iskolaként élő kapcsolatot jelent Győr és Németország között. Nyitott szemléletű, többnyelvű intézmény, híd az emberek között. A kritikus gondolkodásnak és a kölcsönös tiszteletnek ad tere, amelyek belbecsülhetetlen értékek, jegyezte meg. Tálos Katalin, az Audi-iskola általános iskolavezetője úgy fogalmazott: az iskola nem csak feladatokból, hanem örömből, meglepetésből, felfedezésből is áll. A diákoknak pedig azt tanácsolta: az Audi-iskola külföldi német iskola, ne féljenek a német nyelvtől, hamar elsajátítják.

Az évnyitón a kis elsősöket a hagyomány szerint ajándékcsomaggal is meglepték, hogy az első tanítási nap biztosan felejthetetlen és örömteli élmény legyen a számukra.

