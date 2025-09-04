30 perce
Közösség, innováció és fenntarthatóság – Megnyitotta új tanévét a Soproni Egyetem - képgaléria
Több száz elsőéves hallgató részvételével, méltó keretek között nyitották meg a Soproni Egyetem új tanévét csütörtök délelőtt a GYIK Rendezvényházban. A hagyományos zászlóbevonulással kezdődő tanévnyitó egyszerre jelképe a múlt értékeinek megőrzésének és az új hallgatói nemzedék közösségbe való befogadásának.
Az egyetem számára már július 23-a mérföldkőnek számított, ekkor vált biztossá, hogy az intézménybe több, mint 1500 új hallgató kezdi meg az a 2025/26-os tanévet. Ez a szám nem csupán a felvételi sikerét mutatja, hanem azt is, hogy a Soproni Egyetem hallgatóközpontú szemlélete, képzési kínálata és értékrendje egyre több fiatalt szólít meg.
Az új egyetemi tanév nyitánya
Az ünnepségen prof. Dr. Fábián Attila rektor köszöntötte az egybegyűlteket.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanévnyitó mindig új időszak kezdete, a közös értékek és célok megerősítése. Rámutatott: a közösséghez tartozás az egyetem igazi erőforrása, amely biztonságot és inspirációt ad a hallgatóknak.
- Egy aktív közösségben mindenki gazdagodik: megtalálhatja a saját helyét, önbizalmat meríthet, és életre szóló kapcsolatokat építhet – emelte ki a rektor, hozzátéve, hogy az itt megszerzett készségek – a türelem, a nyitottság, az együttműködés és a felelősségvállalás – a mindennapokon messze túlmutatnak.
Az intézmény nemcsak közösségi, hanem infrastrukturális téren is dinamikusan fejlődik. Megújultak a kollégiumok és közösségi terek, októberben pedig átadják a GREEN nevű szórakozóhelyet, év végére pedig elkészül a művészeti képzések új központja, az ikonikus F épület korszerű, faszerkezetes szárnya. A támogatásoknak köszönhetően folyamatban van az E és C épületek felújítása is. Tudományos téren is előrelépések történtek: több mint húsz fiatal nyerte el az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjat, valamint elindul az EKÖP-Kooperatív Doktori Program, amely a kutatói utánpótlást és az innovatív vállalkozásokkal való együttműködést is erősíti.
Büszkén jelentette be: Az idei év kiemelkedő sikere, hogy az egyetem megszerezte a Környezeti Információ Validáló és Verifikáló Testület akkreditált státuszát, amellyel a legszigorúbb nemzetközi szabványok szerint hitelesíti a környezeti adatokat. Ez a minősítés nemcsak az intézmény rangját növeli, hanem hozzájárul a felelős vállalati működéshez és a fenntartható fejlődéshez is.
A Központi Tanévnyitó Nyilvános Egyetemi Szenátusi Tanácsülésen kitüntetéseket is átadtak. Soproni Egyetemért Emlékéremmel tüntették ki több évtizedes munkásságáért Prof. Dr. Csanády Etelét, valamint a nyugalmazott főiskolai tanárt, Dr. Cseh Sándort. Az ünnepségen sor került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak átadására is, amelyet idén 22 hallgató érdemelt ki.
A tanévnyitó egyik legünnepélyesebb pillanatát az jelentette, amikor az elsőéves magyar, majd a külföldi hallgatók letették esküjüket, hivatalosan is az egyetemi közösség részévé válva.
A rendezvény végén, a város nevében Farkas Ciprián polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta: Sopron és az egyetem évszázados közösséget alkot.
- Nincsen egyetem város nélkül, és nincsen város egyetem nélkül – mondta, kiemelve, hogy a soproniak büszkék lehetnek az intézményre, amely egyedülálló színfoltja a magyar felsőoktatásnak.
A Soproni Egyetem múltja és jelene egyszerre kötelez a hagyományok őrzésére és a folyamatos megújulásra. A most belépő hallgatói nemzedék nemcsak tudást, hanem közösséget, értékeket és jövőformáló élményeket kap, mindazt, ami egy egyetem valódi erejét adja.