Közösség, innováció és fenntarthatóság – Megnyitotta új tanévét a Soproni Egyetem - képgaléria

Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanévnyitó mindig új időszak kezdete, a közös értékek és célok megerősítése. Rámutatott: a közösséghez tartozás az egyetem igazi erőforrása, amely biztonságot és inspirációt ad a hallgatóknak.

A közösséghez tartozás az egyetem igazi erőforrása - mondta prof. dr. Fábián Attila, rektor Fotó: Rombai Péter

- Egy aktív közösségben mindenki gazdagodik: megtalálhatja a saját helyét, önbizalmat meríthet, és életre szóló kapcsolatokat építhet – emelte ki a rektor, hozzátéve, hogy az itt megszerzett készségek – a türelem, a nyitottság, az együttműködés és a felelősségvállalás – a mindennapokon messze túlmutatnak.

Az intézmény nemcsak közösségi, hanem infrastrukturális téren is dinamikusan fejlődik. Megújultak a kollégiumok és közösségi terek, októberben pedig átadják a GREEN nevű szórakozóhelyet, év végére pedig elkészül a művészeti képzések új központja, az ikonikus F épület korszerű, faszerkezetes szárnya. A támogatásoknak köszönhetően folyamatban van az E és C épületek felújítása is. Tudományos téren is előrelépések történtek: több mint húsz fiatal nyerte el az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjat, valamint elindul az EKÖP-Kooperatív Doktori Program, amely a kutatói utánpótlást és az innovatív vállalkozásokkal való együttműködést is erősíti.

Büszkén jelentette be: Az idei év kiemelkedő sikere, hogy az egyetem megszerezte a Környezeti Információ Validáló és Verifikáló Testület akkreditált státuszát, amellyel a legszigorúbb nemzetközi szabványok szerint hitelesíti a környezeti adatokat. Ez a minősítés nemcsak az intézmény rangját növeli, hanem hozzájárul a felelős vállalati működéshez és a fenntartható fejlődéshez is.

A Központi Tanévnyitó Nyilvános Egyetemi Szenátusi Tanácsülésen kitüntetéseket is átadtak. Soproni Egyetemért Emlékéremmel tüntették ki több évtizedes munkásságáért Prof. Dr. Csanády Etelét, valamint a nyugalmazott főiskolai tanárt, Dr. Cseh Sándort. Az ünnepségen sor került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak átadására is, amelyet idén 22 hallgató érdemelt ki.