Becsengettek: Sopronban is kezdetét vette az új tanév

A városi tanévnyitónak idén a Lackner Kristóf Általános Iskola adott otthont, ahol az ünnepség az elsősök megható bevonulásával indult, a nyolcadikosok kíséretében. Az intézmény új igazgatója, Károly Andrea első alkalommal köszöntötte a tanév résztvevőit.

A Lackner-iskolában idén 52 új elsős kezdte meg a tanévet. Fotó: Rombai Peter

Hivatalosan is kezdetét vette az új tanév

- A következő 10 hónap a tanulásról, a közösségépítésről szól majd. Öröm számomra, hogy idén 435 tanuló kezdte meg tanulmányait iskolánkban, akiket az 52 fős tantestület segít az év során. Az elsősök számára ez a nap különösen izgalmas, hiszen az óvodai évek után mostantól a tanulás tölti ki hétköznapjaikat, de megijedni nem szabad, hisz a játék továbbra is fontos szerepet kap majd - mondta.

Az új tanévben az 1.A osztályt Rajkainé Galavics Zsuzsanna és Horváth Mária, míg az 1.B osztályt Hadnagy Judit és Balogh Tímea vezeti. Az igazgatói beszéd után Lakihegyi Zselyke szavalta el Balla Piroska Iskolába indulok című versét, majd a kis elsősöket meglepetés ajándékkal fogadták igazi „Lackneros” diákká.

Lakihegyi Zselyke szép szavalattal köszöntötte diáktársait. Fotó: Rombai Peter

Az ünnepségen Farkas Ciprián polgármester is beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy bár a nyári szünet lezárása sokszor nehéz, Sopronban mégis mosollyal köszöntik az új tanévet. Elmondta: az önkormányzat minden évben támogatja a családokat azzal, hogy az 1. és 2. osztályosok tanszercsomagot kapnak, melyet a tankerülettel közösen, szakemberek állítanak össze.

A polgármester kiemelte azt is, hogy a magyar kormány döntésének köszönhetően ma már minden általános iskolás és középiskolás nappali tagozatos tanuló ingyen kapja meg a tankönyveket és a szükséges tanszereket. Ez az intézkedés pedig jelentős terhet vesz le a családok válláról.

A program végén az elsősök és másodikosok képviselői átvehették az önkormányzat által biztosított tanszercsomagokat, ezzel is megkönnyítve számukra az iskolakezdést.

Az elsősök érdeklődve kukucskáltak a tanszereket rejtő táskába. Fotó: Rombai Peter

A Lackner-iskola közössége, tehát vidám és ünnepi hangulatban vághatott neki a 2025/26-os tanévnek, amely új kihívásokat, ugyanakkor számtalan élményt is tartogat számukra.

