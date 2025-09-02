Demjén iskolások könnyével írta a slágerét – Véleménycikk Pardavi Mariann újságírótól

Kicsi az ing. Évzárón még jó volt. Cipő még jó? Kicsit szorít. Viszel váltót? Ing helyett is? Ing helyett is. Minek évnyitó? Mindig van. De valaki elájul mindig. Mindig elájul valaki. Nem akarok menni. Gyorsan vége lesz. Elkésünk? Elkésünk.

Valami hasonló beszélgetés zajlott le a magyar családok jó részénél, ugyanis hetvenkét nap vakáció után tegnap iskolapadba ültek a gyerekek. Annak idején nálam augusztus 20. nem az államalapítás meg az új kenyér ünnepe volt, hanem a nyári szünet halotti tora. Onnantól éreztem, hogy vége a jó világnak, nyakamon a tiló, pár nap, és megint korán kell kelni, megint sokat kell tanulni. Aztán szeptember elsején (jobb esetben legalábbis, rosszabbakon előfordult olyan gyarlóság, hogy az augusztust lefejezték, és az utolsó napjain lángos, strand és vakációs semmittevés helyett) ott álltunk tokától bokáig ünnepi, kényelmetlenben öltözve, és hallgattuk az igazgatói beszédet. Hiába igyekeztek valami fennkölttel, ünnepivel megnyitni az évet, minden egyes szó a nyári szünetet lezáró késszúrással ért fel. A jól értesült osztálytársak általában ilyenkor súgták meg, ők már tudják, meddig maradunk aznap suliban. A jófejek meg is mondták, hogy meddig, a kevésbé jók csak somolyogtak a bajszuk alatt.

Amikor már azt hittük mindannyian, hogy a hosszú beszédek sosem érnek véget, egyszer mégis vége lett. És megszólalt az első csengőszó, majd lejátszották Demjén Ferenc „Iskolatáska” című, iskolás gyerekek könnyeivel megírt slágerét. De nehéz az iskolatáska!, recsegte a hangszórókból Demjén, mi pedig éreztük, holott az évnyitón nem is cipeltük a hátunkon.

Hogy az idei tanév nehéz lesz-e, azt döntsék el a diákok. 291 napjuk van rá, ebből egyet már maguk mögött hagytak, de a java csak most jön.