Esküvői nyitótánc, ahol a zene mellett a szerelem ritmusa is vezeti a lépéseket

Lili számára a tánc nem csupán hobbi, hanem családi örökség. Édesanyja is táncolt, így gyermekkora óta része volt a próbák és fellépések varázsa. Ötévesen kezdte el saját útját, és azóta sem állt meg. Mestereitől nemcsak technikát tanult, hanem azt is, hogyan lehet a mozdulatokon keresztül örömet adni másoknak.

Az esküvői tánc örökre emlékezetes marad mindenkinek. Fotó: Varga Henrietta

Tánc, ami örök élmény marad

A tánc mindig több volt számomra, mint lépések sorozata. Egyfajta nyelv, amelyben az érzések szavak nélkül is megszólalnak

A tánc azonban nemcsak hivatást, hanem életre szóló társat is hozott számára. Férjével a próbateremben találkoztak. Ma már együtt tanítanak, és közösen készítik fel a párokat a nagy napra.

Amikor a férjemmel együtt mutatjuk be a figurákat, a párok számára sokkal kézzelfoghatóbbá válik az egész folyamat. Látják, hogy a férfi és a nő hogyan működik együtt, és ebből erőt merítenek.

Bár a latin szenvedély és a standard elegancia stílusa is közel áll hozzá, Lili különösen a latin táncban érzi otthon magát. A szenvedély, az energia és a ritmus az ő személyiségéhez is közel áll. Ugyanakkor a standard világ eleganciája, a nagy ruhák és a „hercegnős” hangulat is elvarázsolja.

Az órák a pár igényeihez igazodnak, együtt alakítják ki a koreográfiát is. Fotó: Varga Henrietta

Kislányként mindig arról álmodtam, hogy egyszer én is ilyen ruhában táncolhatok. Ma pedig az a legszebb, amikor ezt az érzést másoknak is átadhatom. Az esküvői nyitótánc különlegessége, hogy nem a hibátlan technikán van a hangsúly, hanem az élményen. Ez nem verseny és nem bemutató. A legfontosabb, hogy a pár megélje a pillanatot, és egymásra figyeljen. Egy mosoly, egy érintés sokkal többet jelent, mint egy tökéletesen kivitelezett forgás.

Az órák a pár igényeihez igazodnak, együtt alakítják ki a koreográfiát is, olyan megoldásokat keresve, amelyekben biztonságban érzik magukat. A bemutató előtti lámpaláz is természetes, de könnyen kezelhető. Lili egyszerű tanácsa: figyeljenek kizárólag egymásra.

A felkészüléshez általában 2–3 hónapot javasol, hogy legyen idő a gyakorlásra és az önbizalom megerősítésére. Így a tánc a nagy napon nem stresszforrás, hanem örömteli élmény lesz. Nem a hibátlan lépésekről szól, hanem az együtt megélt pillanatokról, hiszen ezekből lesznek azok az emlékek, amelyek egy életen át elkísérnek.

Pályafutása során számtalan megható pillanatot élt át, de különösen emlékezetes volt számára a húga esküvője.

- A testvérem leendő férje Gyöngyösön élt, így részben Facetime-on tanítottuk a koreográfiát. Amikor végül láttam őket együtt táncolni, büszkeséggel töltött el, hogy részese lehettem a varázslatnak - zárta gondolatait.