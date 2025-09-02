Keresik a leghosszabb tacskót - Hétvégén jön a Tacsi Tali

Először 2022-ben rohamozták meg a tacskók a Győri Aranypartot. Az esemény már akkor is hatalmas sikert aratott idén pedig harmadik alkalommal várja a látogatókat a győri Tacsi Tali.

Pillanat kép a tavalyi tacskós felvonulásról. Az idei Tacsi Tali még több programmal érkezik.

Fotó: Csapó Balázs

Kinek van a leghosszabb tacskója?

Szombaton, szeptember 6-án, 14 órától érkezik a tacskó sokaság. A kutyás körökben pillanatok alatt népszírűvé vált győri Tacsi Tali idén tengernyi új programmal érkezik. Ráadásul nem csak a tacskó gazdikat és kedvenceiket várják, más kutyatartók és állatbarátok is nyugodtan kilátogathatnak az eseményre.

– Sok gyerekre számítunk így nekik is készülünk külön programokkal, ilyen az Én kutyám rajzverseny, ahol a gyerekek színes krétával a betonra rajzolhatják meg valós vagy képzelt kedvencük képmását – mondta el Varga Zsófi a Tacsi Tali ötletgazdája és szervezője. – Bár az esemény győri, résztvevő táborát tekintve túl nőtte a város és az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is érkeznek tacskó tulajdonosok. A méltán népszerű tacskós felvonulás mellett lesz jutalom falat kereső játék is, ahol az ügyes megtalálókat meglepetéssel is díjazzák. Egy kifejezetten tacskók számára készített akadálypályán is kipróbálhatják majd ügyességüket a kutyusok