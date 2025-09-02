szeptember 2., kedd

Tacsi Tali

1 órája

Keresik a leghosszabb tacskót - Hétvégén jön a Tacsi Tali

Tacsi találkozó nem csak tacskó tulajdonosoknak. Az év egyik legcukibb győri eseményére más kutyatartókat és állatbarátokat is várnak.

Dániel Viktória

Először 2022-ben rohamozták meg a tacskók a Győri Aranypartot. Az esemény már akkor is hatalmas sikert aratott idén pedig harmadik alkalommal várja a látogatókat a győri Tacsi Tali.

Tacsi Tali
Pillanat kép a tavalyi tacskós felvonulásról. Az idei Tacsi Tali még több programmal érkezik.
Fotó: Csapó Balázs

Kinek van a leghosszabb tacskója?

Szombaton, szeptember 6-án, 14 órától érkezik a tacskó sokaság. A kutyás körökben pillanatok alatt népszírűvé vált győri Tacsi  Tali idén tengernyi új programmal érkezik. Ráadásul nem csak a tacskó gazdikat és kedvenceiket várják, más kutyatartók és állatbarátok is nyugodtan kilátogathatnak az eseményre. 

– Sok gyerekre számítunk így nekik is készülünk külön programokkal, ilyen az Én kutyám rajzverseny, ahol a gyerekek színes krétával a betonra rajzolhatják meg valós vagy képzelt kedvencük képmását – mondta el Varga Zsófi a Tacsi Tali ötletgazdája és szervezője. – Bár az esemény győri, résztvevő táborát tekintve túl nőtte a város és az ország számos pontjáról, sőt  határon túlról is érkeznek tacskó tulajdonosok. A méltán népszerű tacskós felvonulás mellett lesz jutalom falat kereső játék is, ahol az ügyes megtalálókat meglepetéssel is díjazzák. Egy kifejezetten tacskók számára készített akadálypályán is kipróbálhatják majd ügyességüket a kutyusok

 Szintén díjat kap a találkozó legöregebb kutyusa és a leghosszabb tacskó is!

Jótékony Tacsi Tali forintok

Az idei Tacsi Tali belépője 500 forint, ami egyben tombola is. 

– A befolyt összeget jótékony célra fordítjuk. A Futrinka fajtamentő egyesület munkáját szeretnénk támogatni. Emellett szakember is érkezik hozzánk, aki a tacskók egyik gyakori betegségéről a tacskóbénulásról tart majd előadást és természetesen lehet majd kérdezni is

A szombati részletes program megtalálható az esemény Facebook oldalán.

A Futrinka Egyesület, magyar vizsla, német dog, tacskó fajtamenő csoportokkal rendelkezik,   illetve egy a hátrányos helyzetű keverék kutyákon segítő csoportjuk is van.

 

