1 órája
Keresik a leghosszabb tacskót - Hétvégén jön a Tacsi Tali
Tacsi találkozó nem csak tacskó tulajdonosoknak. Az év egyik legcukibb győri eseményére más kutyatartókat és állatbarátokat is várnak.
Először 2022-ben rohamozták meg a tacskók a Győri Aranypartot. Az esemény már akkor is hatalmas sikert aratott idén pedig harmadik alkalommal várja a látogatókat a győri Tacsi Tali.
Kinek van a leghosszabb tacskója?
Szombaton, szeptember 6-án, 14 órától érkezik a tacskó sokaság. A kutyás körökben pillanatok alatt népszírűvé vált győri Tacsi Tali idén tengernyi új programmal érkezik. Ráadásul nem csak a tacskó gazdikat és kedvenceiket várják, más kutyatartók és állatbarátok is nyugodtan kilátogathatnak az eseményre.
– Sok gyerekre számítunk így nekik is készülünk külön programokkal, ilyen az Én kutyám rajzverseny, ahol a gyerekek színes krétával a betonra rajzolhatják meg valós vagy képzelt kedvencük képmását – mondta el Varga Zsófi a Tacsi Tali ötletgazdája és szervezője. – Bár az esemény győri, résztvevő táborát tekintve túl nőtte a város és az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is érkeznek tacskó tulajdonosok. A méltán népszerű tacskós felvonulás mellett lesz jutalom falat kereső játék is, ahol az ügyes megtalálókat meglepetéssel is díjazzák. Egy kifejezetten tacskók számára készített akadálypályán is kipróbálhatják majd ügyességüket a kutyusok
Szintén díjat kap a találkozó legöregebb kutyusa és a leghosszabb tacskó is!
Jótékony Tacsi Tali forintok
Az idei Tacsi Tali belépője 500 forint, ami egyben tombola is.
– A befolyt összeget jótékony célra fordítjuk. A Futrinka fajtamentő egyesület munkáját szeretnénk támogatni. Emellett szakember is érkezik hozzánk, aki a tacskók egyik gyakori betegségéről a tacskóbénulásról tart majd előadást és természetesen lehet majd kérdezni is
A szombati részletes program megtalálható az esemény Facebook oldalán.
A Futrinka Egyesület, magyar vizsla, német dog, tacskó fajtamenő csoportokkal rendelkezik, illetve egy a hátrányos helyzetű keverék kutyákon segítő csoportjuk is van.