Együtt veszik fel a harcot a szúnyogokkal a Győr környéki települések

A Győri járás 22 települése nyert közös támogatást a Versenyképes Járások Program keretében. A biológiai szúnyoggyérítésre és térinformatikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére 140 millió forintot kaptak.

A győri önkormányzat 21 településsel konzorciumban pályázatot nyújtott be a Versenyképes Járások Program keretében „Biológiai szúnyoggyérítés és térinformatikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztése a Győri járásban” címmel. A támogatásnak köszönhetően a Győri járás településein több alkalommal speciális drónokkal végzett biológiai szúnyoggyérítésre, térinformatikai szolgáltatások nyújtására, az ezekhez szükséges speciális eszközök beszerzésére, beruházások végrehajtására kerülhet sor.

szúnyoggyérítés
Győrben, az országban elsőként drónos szúnyoggyérítés is segíti a vérszívók elleni védekezést.
Forrás:  Kisalföld-archív

Szúnyoggyérítés összefogással

Az összefogott települések számára évtizedek óta kulcskérdés a szúnyogok száma, hiszen a térségben található folyók mentén a megfelelő gyérítés nélkül kibírhatatlanná válnának a nyári időszakok. A környező települések jelentős része a vérszívók okozta probléma ellen az elmúlt években együttműködéssel próbált fellépni. 

A projekt közvetlen kedvezményezettje:

  • Győr 
  • Abda, 
  • Börcs, 
  • Dunaszeg, 
  • Dunaszentpál, 
  • Gönyű
  • Győrladamér, 
  • Győrújbarát, 
  • Győrújfalu, 
  • Győrzámoly, 
  • Ikrény, 
  • Kisbajcs, 
  • Koroncó, 
  • Kunsziget, 
  • Mosonszentmiklós, 
  • Nagybajcs, 
  • Nagyszentjános
  • Nyúl, 
  • Öttevény, 
  • Rábapatona, 
  • Vámosszabadi és 
  • Vének önkormányzatai.

A biológiai szúnyoggyérítés során speciális baktériumokat vetnek be a szúnyoglárvák elpusztítására a vizes élőhelyeken. Ez a módszer hatékonyan célozza kimondottan a szúnyogokat anélkül, hogy kárt tenne más élőlényekben, így környezetkímélőbb, mint a hagyományos vegyi eljárások. 

A biológiai gyérítés önmagában ugyanakkor nem elegendő a szúnyogpopulációk hosszú távú szabályozására, amennyiben a lakossági környezetben, például kertekben, udvarokon, közterületeken továbbra is fennmaradnak a szúnyogok szaporodásához ideális feltételek. A szúnyoggyérítés hatékonyságának növelése érdekében ezért ugyancsak fontos részét képezi a projektnek a lakosság környezettudatosságának erősítését, a megelőzés szerepének tudatosítását célzó szemléletformálási akciók szervezése is.

 A projekt tervezett befejezési dátuma 2027.06.30.

 

 

